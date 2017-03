Pierre Bouteiller s'en est allé - Carrefour de Lodéon - Acte II du vendredi 10 mars 2017

programmation musicale en hommage à Pierre Bouteiller, décédé ce matin du 10 mars 17. Il était aussi producteur d'oeuvres audiovisuelles, et parmi elles, un film réjouissant, dans lequel il présente au public le plus large, deux splendides musiciennes : Katia et Marielle Labèque Rock et Baroque. Voici "Les Soeurs" :

Gabriel Fauré,

Requiem : Libera me Domine

Andreas Schmidt, baryton-basse (Martin)

direction : Carlo Maria Giulini

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Franz Schubert,

Fantaisie pour piano à 4 mains : IV. Tempo I

Wolfgang Amadeus Mozart,

Sonate en ré Majeur, Koechel 448 : 3ème mouvement - Allegro molto

Katia et Marielle Labèque, pianos

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Le Lac des cygnes : Acte III : Danse russe

Francis Poulenc,

L'Embarquement pour Cythère

Darius Milhaud,

Scaramouche : Brazileira

George Gershwin / arr probablement François Jeanneau,

3 Préludes : n°1 - en si bémol Maj. n°2 - en ut dièse mineur. n°3 - en mi bémol min

Katia et Marielle Labèque, pianos

Johann Strauss,

Morgenblätter

Wiener Philharmoniker

direction : Georges Prêtre

Ludwig Van Beethoven,

9ème symphonie : 2ème mvt

Wiener Philharmoniker

Erik Satie,

1ère Gnossienne

Erik Satie,

Sports et Divertissements : Le Tango Perpétuel. Le Traîneau. Le Flirt. Le Feu d'artifice. Le Tennis.

George Gershwin,

Rhapsody in Blue

Claude Debussy,

Prélude à l'après-midi d'un faune

Maurice Ravel,

Alborada del gracioso (L'Aubade du bouffon)