Jean-Claude Casadesus! - Carrefour de Lodéon - 09 février 2018

programmation musicale :

Richard Strauss,

Une Vie de héros : Le Héros

Orchestre National de Lille / Région Nord - Pas de Calais

direction : Jean-Claude Casadesus

NAXOS 8.573563

Joseph Canteloube,

Chants d'Auvergne : Baïlero

Véronique Gens, soprano

Orchestre National de Lille / Région Nord - Pas de Calais

direction : Jean-Claude Casadesus

NAXOS 8.557491

Francis Poulenc,

Concerto pour orgue, cordes et timbales : 1er mouvement - Andante. 2ème mvt - Allegro giocoso. 3ème mvt - Andante moderato. 4ème mvt - Tempo allegro - molto agitato

Philippe Lefebve, grand orgue de Notre-Dame de Paris

Orchestre National de Lille / Région Nord - Pas de Calais

direction : Jean-Claude Casadesus

NAXOS 8.554241

Darius Milhaud,

Le Boeuf sur le toit

Orchestre National de Lille / Région Nord - Pas de Calais

direction : Jean-Claude Casadesus

NAXOS 8.557287

Sergei Prokofiev,

Alexandre Nevski : Les Croisés dans Pskov. Debout peuple russe. La bataille sur la glace. L'entrée d'Alexandre à Pskov

Eva Podles, mezzo-soprano

Latvian State Choir

Orchestre National de Lille / Région Nord - Pas de Calais

direction : Jean-Claude Casadesus

NAXOS 8.557725

Ludwig Van Beethoven,

1ère sonate pour violon et piano : 1er mvt - Allegro con brio

2ème sonate pour violon et piano : 1er mvt - Allegro vivace

5ème sonate pour violon et piano, "Le Printemps" : 4ème mvt - Rondo

7ème sonate pour violon et piano : 1er mvt - Allegro con brio

8ème sonate pour violon et piano : Finale - Allegro vivace

Tedi Papavrami, violon

François-Frédéric Guy, piano

EVIDENCE

EVCD 037 (3 CD)