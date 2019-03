Berlioz et ses muses - Carrefour de Lodéon - 08 mars 2019

Le Musée Hector-Berlioz,à La Côte Saint-André, dans le Département de l'Isère (38) propose de nombreuses visites et activités auxquelles s'ajoutent des expositions temporaires. Une visite virtuelleen donne une belle idée; parmi les prochains rendez-vous :

Aujourd'hui, vendredi 08 mars 2019, à la Salle des fêtes du château Louis XI de La Côte St-André : Soirée fantastique avec projection du film de Christian Jaque, La Symphonie Fantastique (1942) et création d'un portrait par le peintre Jean-Pierre Blanchard (entrée libre, et buffet dînatoire au cours de la soirée proposée conjointement par le Musée et le Festival Berlioz)

Samedi 23 mars à 14h00 : Les Amours de Berlioz, visite guidée à travers les pièces de la maison-musée (Gratuit)

programmation musicale :

Hector Berlioz – Théophile Gautier,

Les Nuits d’Eté : Absence

Véronique Gens, soprano

Orchestre de l’Opéra National de Lyon

direction : Louis Langrée

ERATO (VIRGIN CLASSICS) 5621112

Hector Berlioz / d’après William Shakespeare,

Marche funèbre pour la dernière scène d’Hamlet (1844) opus 18 n°3, pour chœur sans paroles et orchestre

City of Birmingham Symphony Chorus – Gordon Clinton, chef de chœurs

City of Birmingham Symphony Orchestra

direction : Louis Frémaux

Hector Berlioz,

Symphonie Fantastique : Un Bal

Orchestre National de l'O.R.T.F.

direction : jean Martinon

WARNER CLASSICS 0190295614447 (27 CD)

titre du coffret : Berlioz - The Complete Works

Ludwig Van Beethoven,

Sonate pour piano en la bémol Majeur, opus 110 : 1er mouvement. Moderato cantabile molto espressivo

Hélène Grimaud, piano

TELDEC 3984-26869-2

titre du CD : Beethoven – Concerto n°4 - Sonatas op. 109 & 110

Hector Berlioz / d’après William Shakespeare,

Grande Ouverture du Roi Lear (1831)

London Philharmonic Orchestra

direction : Sir Adrian Boult

Hector Berlioz,

Harold en Italie, symphonie en 4 parties pour orchestre et alto principal : 3ème mouvement. Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse

Donald McInnes, alto

Orchestre National de France

direction : Leonard Bernstein

Hector Berlioz – Thomas Moore / traduction Thomas Gounet

Irlande :La Belle voyageuse (légende irlandaise)

Thomas Hampson, baryton

Geoffrey Parsons, piano

Hector Berlioz / d’après William Shakespeare,

Roméo et Juliette, Symphonie dramatique : Scène d’amour

Philadelphia Orchestra

direction : Riccardo Muti

Hector Berlioz – Théophile Gautier,

Les Nuits d’Eté : L’Île inconnue

Diana Montague, mezzo-soprano

Orchestre de l’Opéra de Lyon

direction : Sir John Eliot Gardiner

Hector Berlioz – Hector Berlioz et Almire Gandonnière /d’après Johann Wolfgang von Goethe / traduction Gérard de Nerval,

La Damnation de Faust :

Romance de Marguerite « D’amour l’ardente flamme » *

Air de Marguerite et Choeur « Au son des trompettes »

Susan Graham, mezzo-soprano

Patrick Roger, cor anglais *

Choeur de l’Opéra de Lyon

Orchestre de l’Opéra de Lyon

direction : Kent Nagano

Hector Berlioz – Hector Berlioz / d'après Virgile

Les Troyens :

Acte IV, N°37 – Duo. Clair de lune :

Didon et Enée « Nuit d’ivresse et d’extase infinie ! »…

Mercure « Italie, Italie, Italie »

Joyce DiDonato, mezzo-soprano (Didon)

Michael Spyres, ténor (Enée)

Jean Teitgen, basse (Mercure)

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

direction : John Nelson

WARNER CLASSICS 0190295614447 (27 CD)

titre du coffret : Berlioz - The Complete Works