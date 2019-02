Berlioz (Warner Classics) 4/5 - Carrefour de Lodéon - 08 février 2019

programmation musicale :

Hector Berlioz – Albert du Boys (1804-1889,

Le Montagnard exilé, Chant élégiaque pour soprano, mezzo-soprano et harpe

François Pollet, soprano

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Christine Mühlbach, harpe

Hector Berlioz – Johann Wolfgang von Goethe / traduction Gérard de Nerval

Huit Scènes de Faust, opus 1 (1828-1829) :

Chants de la fête de Pâques

Paysans sous les tilleuls*

Jean-Paul Fouchécourt, ténor (Méphistophélès)*

Chœur de Radio France – François Polgar, chef de chœurs

Orchestre Philharmonique de Radio France

direction : Yutaka Sado

Hector Berlioz,

Harold en Italie, symphonie en 4 parties pour orchestre et alto principal : Marche des pèlerins chantant la prière du soir

Donald McInnes, alto

Orchestre National de France

direction : Leonard Bernstein

Roméo et Juliette, symphonie dramatique :

Scherzo : La reine Mab, ou la fée des songes

Serment de réconciliation « Jurez par l’auguste symbole » **

Simon Estes, basse (Frère Laurent)**

The Westminster Choir – Joseph Flummerfelt, chef de choeurs **

Philadelphia Orchestra

direction : Riccardo Muti

Grande symphonie funèbre et triomphale : Marche funèbre

Musique des Gardiens de la Paix

direction : Désiré Dondeyne

Béatrice et Bénédict, opéra-comique en 2 actes :

Ouverture

Duo de Béatrice et Bénédict « Comment le dédain pourrait-il mourir ? »

Duo nocturne : Ursule et Héro « Vous soupirez, Madame ? »

Susan Graham, soprano (Béatrice)

Jean-Luc Viala, ténor (Bénédict)

Sylvia McNair, soprano (Héro)

Catherine Robin, mezzo-soprano (Ursule)

Orchestre de l’Opéra de Lyon

direction : John Nelson

Hector Berlioz – Hector Berlioz et Almire Gandonnière /d’après Johann Wolfgang von Goethe / traduction Gérard de Nerval,

La Damnation de Faust :

Course à l’abîme « Dans mon cœur retentit sa voix » (Faust, le Chœur, Méphistophélès)

Pandaemonium « Has ! Irimirukarabrao ! Has ! » (le Chœur, Méphistophélès)

Epilogue sur la terre « Alors l’enfer se tut » (une Voix, le Chœur)

Dans le ciel « Laus ! Hosanna ! » (le Chœur, une Voix)

Apothéose de Marguerite « Remonte au ciel, âme naïve » (Chœurs, une Voix)

Thomas Moser, ténor (Faust)

Susan Graham, mezzo-soprano (Marguerite)

José Van Dam, baryton (Méphistophélès)

Maîtrise de l’Opéra de Lyon

Chœur de l’Opéra de Lyon – Richard Cooke, chef de chœurs

Orchestre de l’Opéra de Lyon

direction : Kent Nagano

Les Troyens :

Air d’Enée « Ah ! quand viendra l’instant des suprêmes adieux »

Michael Spyres, ténor

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

direction : John Nelson

WARNER CLASSICS 0190295614447 (27 CD)

titre du coffret : Berlioz - The Complete Works