Luciano Pavarotti & Daniel Barenboim III/V - Carrefour de Lodéon - Acte II

Carrefour de Lodéon - Acte II du mercredi 6 septembre 2017 : Une sûreté d'expression, un timbre et une puissance vocale inoubliables, Luciano Pavarotti dans 4 airs incontournables du répertoire italien, choisis parmi les enregistrements d'une brève anthologie (Decca, 3 CD), 1ère publication du label en l'honneur de Luciano Pavarotti, mort voici 10 ans ; prélude à celle d'un coffret de 101 CD, dont la sortie est prévue le 20 octobre 2017. Une journée qui sera celle du formidable Tenorissimo sur France Musique, partenaire de ces parutions Decca.

Et la rétrospective des enregistrements de Daniel Barenboim pour Columbia, CBS Masterworks et RCA Red Seal, remasterisés et réédités en CD : réjouissante! Début d'une discographie exceptionnelle et foisonnante qu'il continue de développer, cette intégrale vient compléter la somme des interprétations de Daniel Barenboim, publiées par les plus grandes maisons de disques (Daniel Barenboim,Complete Sony Recordings, coffret Sony Classical, 43 CD + 3 DVD vidéo) . Daniel Barenboim et la Staatskapelle de Berlin joueront Bruckner et Mozart à la Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, ce samedi 09 septembre 2017 à 20h30 et dimanche 10 septembre 2017 à 16h

Programmation musicale :

Rossini/La Danza

Donizetti/L'Elixir d'amour/"Una furtiva lagrima"

Leoncavallo/Paillasse/"Recitar.. Vesti la giubba"

Puccini/Tosca/"E lucevan le stelle"

-notamment par Luciano Pavarotti, ténor (Decca)

Berlioz/Harold/Orgie des brigands

Debussy/Prélude à l'après-midi d'un faune

Beethoven/7ème symphonie/4ème mvt

Brahms/3ème sonate violon-piano/1er mvt

Brahms/2ème concerto/3ème mvt

Elgar/Serenade pour cordes/les 3 mvt

Schubert/6ème symphonie/Allegro moderato

Johann Strauss/Ouverture de Waldmeister

Mozart/3ème concerto violon/3ème mvt

-notamment Daniel Barenboim, piano, direction (Sony Classical)

Les précisions : actualisation à venir...