Gregor Piatigorsky 3/3 Carrefour de Lodéon - mercredi 30 janvier 2019

programmation musicale :

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Sextuor « Souvenir de Florence » : 1er mouvement. Allegro ma non tanto

Jascha Heifetz, Israel Baker, violons

Milton Thomas, Paul Rosenthal, altos

Gregor Piatigorsky, Laurene Lesser, violoncelles

Antonin Dvorak,

Quintette avec piano : Scherzo. Furiant – Finale. Allegro

Jascha Heifetz, Israel Baker, violons

William Primrose, alto

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Jacob Lateiner, piano

Johannes Brahms,

3ème quatuor avec piano : 3ème mvt. Andante – 4ème mvt. Finale. Allegro comodo

Jascha Heifetz, violon

Sanford Schönbach, alto

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Jacob Lateiner, piano

Camille Saint-Saëns,

1er concerto pour violoncelle : 3ème mvt. Tempo primo

Gregor Piatigorsky, violoncelle

RCA Victor Symphony Orchestra

direction : Fritz Reiner

Maurice Ravel,

Trio pour piano, violon, violoncelle : 1er mvt. Modéré

Félix Mendelssohn,

1er trio pour violon, violoncelle et piano : 3ème mvt. Scherzo – 4ème mvt. Allegro assai appassionato

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Artur Rubinstein, piano

Richard Strauss,

Don Quichotte :

Variation V. La veillée d’arme de Don Quichotte

Variation VI. Dulcinée métamorphosée

Variation VII. La chevauchée dans les airs

Variation VIII. La traversée sur la barque enchantée

Variation IX. Le combat contre les prétendus magiciens

Variation X. Don Quichotte vaincu

Finale. La mort de Don Quichotte

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Joseph De Pasquale, alto

Boston Symphony Orchestra

direction : Charles Munch

Igor Stravinsky / avec la collaboration de Gregor Piatigorsky,

Suite italienne, d’après Pulcinella : Introduzione – Serenata – Aria – Tarentella

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Lukas Foss, piano

SONY CLASSICAL 19075832132 (36 CD)

titre du coffret : Gregor Piatigorsky - The Art of The Cello - The Complete RCA and Columbia Album Collection