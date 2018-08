Festival Ravel - Carrefour de Lodéon - mercredi 29 août 2018

parmi les concerts :

Le Festival Ravel en Nouvelle Aquitaine, jusqu'au dimanche 16 septembre 2018 : Philippe Cassard et Natalie Dessay (29 et 31/VIII)à St-Jean-de-Luz, ou encore Henri Demarquette et l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, direction Fayçal Karoui(11/IX); Philippe Graffin, Miguel Da Silva, Valentin Erben, Jerôme Pernoo...(03/IX); un parcours de la musique basque du XVIème au XXIème siècle avec Katia et Marielle Labèque, Carlos Ména, Thierry Biscary, les choeurs d'enfants Escolania Easo Araoz Gazte... (14/IX). Nicholas Angelich () à Ciboure, ainsi que Pierre Fouchenneret, Yan Levionnois, Julien Hardy, David Guerrier... (16/IX). Anaïs Gaudemard, Marie-Josèphe Jude, Philippe Bernold... à Ascain (01/IX), Béatrice Uria Monzon, Didier Sandre et Jean-François Heisser à Biarritz (02/IX), Dmitri Makhtin avec l'Orchestre Symphonique d'Euskadi dirigé par Robert Trevino à Anglet (07/IX), Véronique d'André Messager sous la direction de Sabine Vatin à Bayonne(08/IX). Hommage à Maurice André avec Romain Leleu et Ghislain Leroy à Urrugne (15/IX), et les jeunes talents de l'Académie Maurice Ravel qui se produiront notamment les 03, 04, 05 et 06/IX

programmation musicale :

Johann Sebastian Bach,

3ème Suite pour violoncelle seul, en do Majeur, BWV 1009 : I. Prélude / IV. Sarabande / V. Bourrées I et II

5ème Suite pour violoncelle seul, en do mineur, BWV 1011 : I. Prélude/ IV. Sarabande / V. Gavottes I et II / VI. Gigue

Yo-Yo Ma, violoncelle

SONY CLASSICAL19075854652

titre du CD : Yo-Yo Ma – Six Evolutions – Bach Cello Suites

Franz Liszt,

Sonate en si mineur : 3ème mouvement – Allegro energico

Robert Schumann,

Kreisleriana, opus 16 : VII. Sehr rasch (Très rapide) / VIII. Schnell und spielend (Vite et en jouant)

Frédéric Chopin,

Etudes n°10 et n°12 opus 10

Nicholas Angelich, piano

ERATO – WARNER CLASSICS 190295990671

titre du CD : Dedication

Claude Debussy,

2 Danses pour harpe et orchestre à cordes (1904) : Danse Sacrée / Danse profane

Anaïs Gaudemard, harpe

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

direction : Léo Hussain

CLAVES CD 501613

André Messager,

Véronique : Duo « Poussez, poussez l’escarpolette »

Mady Mesplé, soprano (Hélène)

Michel Dens, baryton (Florestan)

Orchestre de l’Association des Concerts Lamoureux

direction : Jean-Claude Hartemann

ERATO – WARNER CLASSICS 0190295770983 (4 CD)

titre du coffret : mady Mesplé – A Portrait

Maurice Ravel,

Rapsodie espagnole : III. Habanera / IV. Féria

Katia et Marielle Labèque, pianos

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4814718 (6 CD + 1 DVD vidéo)

titre du coffret : Sisters

Camille Saint-Saëns / arr Manuel Doutrelant et Thierry Escaich,

Samson et Dalila : « Mon cœur s’ouvre à ta voix » pour trompette et orgue

Romain Leleu, trompette

Thierry Escaich, orgue

APARTE AP 158

Ludwig Van Beethoven,

7ème quatuor, en fa Majeur, op. 59 n°1 : 4ème mvt – Thème russe

Cuarteto Casals, quatuor à cordes : Vera Martinez Mehner, Abel Tomas Realp, violons – Jonathan Brown, alto – Arnau Tomas Realp, violoncelle

HARMONIA MUNDI HMM 902400.02

titre du double CD : Inventions – The Complete String Quartets Vol. 1

Johannes Brahms,

4ème symphonie, en mi mineur, op. 98 : 4ème mvt – Allegro energico e passionato

Staatskapelle Berlin

direction : Daniel Barenboim

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 5251 (4 CD)

titre de l’album : Brahms – The Symphonies