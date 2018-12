DG - L'Edition des 120 ans 3/5 Carrefour de Lodéon - 26 décembre 2018

programmation musicale :

Daniel François-Esprit Auber (1782-1871),

La Muette de Portici : Ouverture

Orchestre Lamoureux

direction : Igor Markevitch

Ludwig Van Beethoven,

Ouverture de Coriolan

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Camille Saint-Saëns,

Danse macabre

Luben Yorkanoff, violon

Orchestre de Paris

direction : Daniel Barenboim

Francis Poulenc,

Concerto pour orgue, cordes et timbales : Finale

Simon Preston, orgue

Everett Firth, timbales

Boston Symphony Orchestra

direction : Seiji Ozawa

Richard Wagner,

Ouverture de Tannhäuser

Wiener Philharmoniker

direction : Claudio Abbado

Félix Mendelssohn,

Concerto pour violon en mi mineur, opus 64 : 3ème mouvement. Allegro non troppo – Allegro molto vivace

Nathan Milstein, violon

Wiener Philharmoniker

direction : Claudio Abbado

Ludwig Van Beethoven,

3ème concerto pour piano : 3ème mvt. Rondo (Allegro)

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Wiener Symphoniker

direction : Carlo Maria Giulini

Dmitri Chostakovitch,

1er concerto pour piano (et trompette) : Moderato – Allegro con brio

Martha Argerich, piano

Guy Touvron, trompette

Würtemberg Kammerorchester Heilbronn

direction : Jörg Faerber

Antonin Dvorak,

Quintette avec piano opus 81 : 2ème mvt. Dumka

Evgeny Kissin, piano

Quatuor Emerson, quatuor à cordes

Franz Schubert,

Du bist die Ruh’ D 776

Der Wanderer D 493

Ständchen D 957

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Gerald Moore, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 5268 (120 CD + 1 CD Bonus + 1 Blu-Ray Audio. Plaquette 200 pages en anglais, allemand et français...)

titre du coffret : The Definitive Collection celebrating a legendary label and classical music icon - 120th Anniversary Limited Edition