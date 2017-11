Sainte Cécile et hommage à Dmitri Hvorostovsky

Rien ne montre un quelconque intérêt de Cécile pour la musique ni ne justifie de son patronage. Il se dit seulement que, tandis que les musiciens jouaient à son mariage, la jeune fille chantait en son coeur les louanges de Dieu. Cette image de Cécile musicienne ne date pas des premiers temps de son culte, où l'iconographie la représentait avec un bouquet de roses et une épée, sans instrument de musique. Patrick Salmon

Programmation

, © Philips

Gioachino Rossini

Le Barbier de Séville

Largo al factotum

Gaetano Donizetti

Don Sebastiano, Re del Portogallo

O Lisbona, alfin ti miro

Dmitri Hvorostovsky, baryton

Philharmonia Orchestra, dir. Ion Marin

, © Ondine

Franz Liszt

Trois Sonnets de Pétrarque, S.270A

1. Pace non trovo (Sonetto 104)

Dmitri Hvorostovsky, baryton

Ivari Ilja, piano

, © Warner Classics

Modeste Moussorgsky

Chants et danses de la mort (orch. Dmitri Chostakovitch)

1. Berceuse

2. Sérénade

3. Trepak

4. Le Général

Dmitri Hvorostovsky, baryton

L'Orchestre Philharmonique de St Petersbourg, dir. Yuri Temirkanov

, © Sony Classical

Franz Schubert

13e sonate pour piano, en la majeur, D664

Troisième mouvement - Allegro

14e sonate pour piano, en la mineur, D784

Premier mouvement - Allegro giusto

Karol Szymanowski

Deuxième sonate, en la majeur, op.21

Premier mouvement - Allegro assai

Lucas Debargue, piano

, © Argo

Georg Friedrich Haendel

From Harmony, from heavn'ly Harmony : Ode for Saint Cecilia's Day, HWV 76

II. Chorus: From Harmony, from heavn'ly Harmony

IV. Solo and Chorus: The Trumpet's loud clangor excites ut to arms

VIa. Air: The soft complaining Flute

IX. Air: Orpheus could lead the savage race

April Cantelo, soprano

Ian Partridge, tenor

The Choir of King's College, Cambridge

Academy of St Martin-in-the-Fields, dir. David Willcocks

, © Challenge Classics

Richard Wagner

Symphonie en ut majeur WWV29

Quatrième mouvement - Allegro molto e vivace

Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, dir. Edo de Waart

, © Naxos

Carl Maria von Weber

Ouverture d'Abu Hassan, J.106

Ouverture d'Euryanthe, J.291

Ouverture du Freischütz, J.277

New Zealand Symphony Orchestra, dir. Antoni Wit

Appel à témoignages !

Envoyez-nous vos moments "émotions d'auditeur du Carrefour de Lodéon" par mail à communicationfm@radiofrance.com en précisant « 25 ans de Carrefour de Lodéon » en objet de votre mail.

Mardi 5 décembre 2017 à 20h30 en public au studio 104 de Radio France