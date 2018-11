Carlos Kleiber 1/3 & 10 ans d'Orchestres en Fête - Carrefour de Lodéon

Ce 21 novembre 2018 au Carrefour de Lodéon, des extraits de La Chauve-souris, La Traviata, et de la 3ème symphonie de Schubert dirigées par Carlos Kleiber. Deutsche Grammophon a eu la bonne idée de remasteriser ses enregistrements (à l'exception de Tristan und Isolde de Wagner, dès l'origine enregistré en digital 16 bit) et de les réunir en un coffret de 12 CD, plus un Blu-Ray Pure Audio.

L'Association Française des Orchestres fête cette année le 10ème anniversaire d'Orchestres en Fête, événement grand ouvert au public qui a lieu cette semaine, du 22 au 25 novembre 2018, en France et alentour

programmation musicale :

Johann Strauss,

>Die Fledermauss (La Chauve-souris) : Ouverture /

3ème acte : n°15. Terzett « Ich stehe voll Zagen » (« Je ne cesse d’hésiter ») – Dialog « Also, du willst mir Vorwürfe machen? » (« Alors, tu veux me faire des reproches ? ») et n°16. Finale : « O Fledermauss, o Fledermauss »

Julia Varady, Lucia Popp, Evi List, sopranos

René Kollo, ténor

Hermann Prey, Benno Kusche, Bernd Weikl, barytons

Ivan Rebroff, basse

Franz Muxeneder, comédien

Chœur de l’Opéra d’Etat Bavarois de Munich – Wolfgang Baumgart, chef de chœurs

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Bavière

direction : Carlos Kleiber

Franz Schubert,

>3ème symphonie : 1er mouvement. Adagio maestoso – Allegro con brio

Wiener Philharmoniker

direction : Carlos Kleiber

Giuseppe Verdi,

>La Traviata :

1er acte : Prélude / Introduction : « Dell'invito trascorsa è già l'ora » – Brindisi « Libiamo ne'lieti calici » - « Che è ciò? » - « Un dì felice, eterea »- « Ebben? che diavol fate? » - « Si ridesta in ciel l'aurora » /

Scène et Aria « E strano… Ah, Fors’è lui » - « Follie! Delirio vano è questo! … Sempre libera » /

3ème acte : Duetto « Ah, non più!... Ah! Gran Dio! Morir sì giovine » et Finale « Ah, Violetta! » « Voi? Signor? » - « Prendi, quest'è l'immagine»

Ileana Cotrubas (Violetta Valery), Stefania Malagu (Flora Bervoix), sopranos

Helena Jungwirth (Annina), mezzo-Soprano

Plácido Domingo (Alfredo Germont), Walter Gullino (Gaston, Vicomte de Letorières), ténors

Sherrill Milnes (Giorgio Germont), Bruno Grella (Baron Douphol), barytons

Giovanni Foiani (Docteur Grenvil), Alfredo Giacomotti (Marquis d’Obigny), basses

Chœur de l’Opéra d’Etat Bavarois de Munich – Wolfgang Baumgart, chef de chœurs

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Bavière

direction : Carlos Kleiber

DEUTSCHE GRAMMOPHON 0289 483 5498 6 (12 CD + 1 Blu-Ray Pure Audio)

titre du coffret : Carlos Kleiber – Complete Recordings on Deutsche Grammophon

Antonin Dvorak,

>Sérénade pour cordes : Larghetto – Finale

Orchestre d’Auvergne

direction : Roberto Forés-Veses

APARTE AP 195

titre du CD : Dvorak – Janacek - Martinu

Jacques Offenbach,

>Introduction, Prière et Boléro

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre National de Lille

direction : Alexandre Bloch

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 7520

titre du CD : Camille Thomas – Saint-Saëns – Offenbach

Ludwig Van Beethoven,

>4ème concerto pour piano, en sol Majeur : Rondo. Vivace

Jean-François Heisser, piano et direction

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

MIRARE MIR 374 (2 CD)

Manuel de Falla,

>El Sombrero de tres picos (Le Tricorne), 2ème Suite : Danse de la meunière

Orchestre National d’Île de France

direction : Enrique Mazzola

NoMadMusic NMM 041

titre du CD : Manuel de Falla