Saint-Valentin en musique - Carrefour de Lodéon - 14 février 2018

programmation musicale :

Wolfgang Amadeus Mozart,

Les Noces de Figaro :

Ouverture et Duetto de Figaro et Susanna "Cinque... dieci... venti... trenta" (5... 10... 20... 30)

Hermann Prey, baryton

Edith Mathis, soprano

Orchester der Deutschen Oper Berlin

direction : Karl Böhm

Air de Chérubin "Non so più cosa son, cosa faccio" ("Je ne sais plus ce que je suis, ce que je fais")

Tatiana Troyanos, mezzo-soprano

Orchester der Deutschen Oper Berlin

direction : Karl Böhm

Air de Figaro "Non più andrai, farfallone amoroso" ("Tu n'iras plus, papillon amoureux")

Hermann Prey, baryton

Orchester der Deutschen Oper Berlin

direction : Karl Böhm

Air de la Comtesse "Porgi amor" ("Amour, viens consoler ma peine, mes soupirs")

Gundula Janowitz, soprano

Orchester der Deutschen Oper Berlin

direction : Karl Böhm

Air de Susanna "Deh vieni, non tardar" ("Viens, ne tarde pas")

Edith Mathis, soprano

Orchester der Deutschen Oper Berlin

direction : Karl Böhm

Final "Gente, gente, all'armi" ("A moi, mes gens, aux armes")

Dietrich Fischer-Dieskau, Hermann Prey, barytons (Le Comte, Figaro) Martin Vantin, Erwin Wohlfart, ténors (Don Curzio, Basilio) Klaus Hirte, baryton (Antonio) Peter Lagger, basse (Bartolo) Edith Mathis, Gundula Janowitz, sopranos (Susanna, La Comtesse)

Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin

direction : Karl Böhm

DEUTSCHE GRAMMOPHON (3 CD)

449 728-2

Collection Legendary Recordings - The Originals

titre du coffret : Mozart - Le Nozze di Figaro

Franz Liszt,

Liebsträume n°3

Daniel Barenboim, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

435 591-2

Hector Berlioz,

Harold en Italie : Sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse

Gérard Caussé, alto

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Sir John Eliot Gardiner

PHILIPS

446 676-2

Gaetano Donizetti,

L'Elisir d'amore : Air de Nemorino "Una furtiva lagrima"

Luciano Pavarotti, ténor

English Chamber Orchestra

direction : Richard Bonynge

DECCA

482 8658 (3 CD)

titre : Le Ténor du Siècle - Luciano Pavarotti

André Messager,

L'Amour masqué : Air d'Elle "J'ai 2 amants"

Léo Delibes,

Les Filles de Cadix

Patricia Petibon, soprano

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

direction : Yves Abel

DECCA

475 090-2

titre du CD : Patricia Petibon - French Touch

Gustav Mahler,

5ème symphonie : Adagietto

Orchestre National de Lyon

direction : Bernard Haitink

NAÏVE

V 5026

Richard Wagner,

Tristan und Isolde : Mort d'amour d'Isolde

Waltraud Meier, soprano

Berliner Philharmoniker

direction : Lorin Maazel

SONY CLASSICAL - RCA RED SEAL

88875134072 (8 CD)

titre du coffret : Berliner Philharmoniker - Great Recordings

Robert Schumann,

Fantaisie en ut opus 17 "à jouer d'un bout à l'autre d'une manière fantastique et passionnée"

Evgeny Kissin, piano

RCA RED SEAL

Frauen Liebe und Leben (L'Amour et la vie d'une femme) : II. Lui, le plus noble de tous

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Bengt Forsberg, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

445 881-2

Ludwig Van Beethoven,

Fidelio : Finale

Peter Mattei (Don Fernando) Christoph Fischesser, basse (Rocco) Falk Struckmann (Don Pizarro) Nina Stemme, soprano (Leonore) Rachel Harnisch, soprano (Marceline) Jonas Kaufmann, Christoph Strehl, ténors (Florestan, Jaquino)

Arnold Schoenberg Chor

Mahler Chamber Orchestra / Lucerne Festival Orchestra

direction : Claudio Abbado

DECCA

478 2551 (2 CD)

titre : Beethoven - Fidelio - Nina Stemme - Jonas Kaufmann - Lucerne Festival - Claudio Abbado