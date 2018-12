Chopin en Amérique - Carrefour de Lodéon - 12 décembre 2018

parmi les prochains concerts :

Mercredi 19 décembre 2018 à 20h00, à Paris – Théâtre des Champs-Elysées :

Daniel Lozakovich, violon et Alexander Romanovsky, piano

au programme : Sonates pour violon et piano de Mozart, Brahms et Schumann; Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns; Valse-Scherzo de Tchaïkovski

Vendredi, le 14 décembre 2018 : Bruxelles – D'Ieteren Gallery

Julien Martineau, mandoline et Irène Blondel, piano

Samedi 22 décembre 2018 : Paris – Auditorium de Radio France et en direct sur France Musique

Concert de Noël avec Julien Martineau, mandoline; Barbara Vignudelli, soprano; Sarah Dewald, alto; Cyril Verhulst, ténor; Grégoire Guérin, baryton

le Chœur de Radio France - Martina Batič, chef de chœur

l'Orchestre Philharmonique de Radio France

direction : Rinaldo Alessandrini

au programme : Concertos pour mandoline de Vivaldi; corelli, concerto grosso pour la nuit de Noël; oeuvres pour solistes et choeur de Laurisden et Mozart

Du 1er au 3 février 2019 :La Folle Journée de Nantes

3 concerts en duos, Julien Martineau, mandoline avec Félicien Brut, accordéon, et avec Sylvain Blassel, harpe

4 février 2019 : Paris – Théâtre Marigny : Le Pari de l'Accordéon

Julien Martineau, mandoline et Félicien Brut, accordéon pour la sortie du disque de Félicien Brut. Parmi les autres interprètes de la soirée : Thibault Garcia, guitare; le Quatuor Hermès, quatuor à cordes; Edouard Macarez, contrebasse...

8 et 9 février 2019 : Besançon et Montbéliard

Julien Martineau, mandoline

Orchestre Victor-Hugo

direction : Jean-François Verdier

au programme : 2ème concerto de Raffaele Calace

Programmation musicale :

Frédéric Chopin,

Impromptu en do dièse mineur, « Fantaisie-impromptu », opus 66 (opus posthume)

Nocturne en mi bémol Majeur, opus 9 n°2

Nocturne en ré bémol Majeur, opus 27 n°2

12ème Etude opus 10, « Révolutionnaire »

Alexander Brailowsky, piano

2ème concerto pour piano, en fa mineur, opus 21 : 1er mouvement. Maestoso

Alexander Brailowsky, piano

Boston Symphony Orchestra

direction : Charles Munch

2ème Valse, opus 34 n°1, en la bémol Majeur

3ème sonate en si mineur, opus 58 : Largo – Finale. Presto non tanto

Alexander Brailowsky, piano

SONY CLASSICAL 88985499992 (8 CD)

titre du coffret : Alexander Brailowsky – The Complete RCA Recordings

Johann Sebastian Bach,

2ème concerto pour violon, en mi Majeur, BWV 1042 : 2ème mvt. Adagio – 3ème mvt. Allegro assai

2ème Partita pour violon, en ré mineur, BWV 1004 : V. Chaconne

Daniel Lozakovich, violon

Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks

Radoslaw Szulc, violon solo

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 9372

Raffaele Calace (1863-1934),

2ème concerto pour mandoline, opus 144 : Largo mesto – Allegro non troppo

Julien Martineau, mandoline

Concerto Italiano

direction : Rinaldo Alessandrini, clavecin

NAÏVE V 5455

titre du CD : Come Una Volta

Félix Mendelssohn,

10ème symphonie pour cordes, en si mineur

11ème symphonie pour cordes, en sol mineur : 2ème mvt. Scherzo : Comodo (Chant suisse)

I Musici

DECCA 482 5111 Collection Eloquence (2 CD)

titre du double CD : String Symphonies Nos. 9-12 - Octet