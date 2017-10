Carrefour de Lodéon - Acte II du mercredi 11 octobre 2017 - Vladimir Ashkenazy, solo et musique de chambre

Programmation

Franz Schubert

Deuxième trio avec piano, en mi bémol majeur, D929

Deuxième mouvement - Andante con moto

Vladimir Ashkenazy, piano

Pinchas Zukerman, violon

Lynn Harrell, violoncelle

Ludwig van Beethoven

Troisième sonate pour violoncelle et piano, en la majeur, op.69

Troisième mouvement - Adagio cantabile ; Allegro vivace

Cinquième sonate pour violoncelle et piano, en ré majeur, op.102 n°2

Lynn Harrell, violoncelle

Vladimir Ashkenazy, piano

Sergei Rachmaninov

Danses symphoniques pour deux pianos, op.45

Deuxième mouvement - Andante con moto (Tempo di valse)

Vladimir Ashkenazy, André Previn, pianos

Frédéric Chopin

Deuxième scherzo, en si bémol majeur, op.31

Vladimir Ashkenazy, piano

Ludwig van Beethoven

Quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson, op.16

Premier mouvement - Largo ; Allegro moderato

Vladimir Ashkenazy, piano

Terence Macdonagh, hautbois

Jack Brymer, clarinette

Alan Civil, cor

William Watherhouse, basson

César Franck

Sonate pour violon et piano en la majeur

Troisième mouvement - Recitativo-fantasia : Ben moderato ; Largamente ; Molto vivace

Quatrième mouvement - Allegretto poco mosso

Itzhak Perlman, violon

Vladimir Ashkenazy, piano

Sergei Prokofiev

Sonate pour violoncelle et piano en do majeur, op.119

Deuxième mouvement - Moderato

Troisième mouvement - Allegro ma non troppo

Lynn Harrell, violoncelle

Vladimir Ashkenazy, piano

Dmitri Chostakovitch

Deux pièces pour quatuor à cordes, op.36a

Elegie

Polka

Fitzwilliam String Quartet :

Daniel Zisman, violon I

Jonathan Sparey, violon II

Alan George, alto

Ioan Davies, violoncelle

Dmitri Chostakovitch

Quintette avec piano, en sol mineur, op.57

Premier mouvement - Prélude : Lento ; Poco più mosso ; Lento

Sergei Rachmaninov

Deuxième suite pour deux pianos, op.17

Premier mouvement - Introduction : Alla marcia

Deuxième mouvement - Valse : Presto

Vladimir Ashkenazy, André Previn, pianos