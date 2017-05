Invitée : Emmanuelle Bertrand - Carrefour de Lodéon - Acte II du mercredi 10 mai 2017

25ème Festival de Violoncelle de Beauvais (Oise)

de vendredi, le 12 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017

programmation musicale :

Robert Schumann,

Liderkreis, opus 39 : Auf einer Burg (Dans un château-fort)

Camille Saint-Saëns,

2ème sonate pour violoncelle et piano : 4ème mouvement - Allegro non troppo, grazioso

1er concerto pour violoncelle et orchestre : 1er mvt - Allegro non troppo

Eugène Ysaÿe,

Sonate pour violoncelle seul : Finale - Con brio

Camille Saint-Saëns,

3ème sonate (posthume, inachevée) : 1er mvt - Allegro animato

1er concerto pour violoncelle : Finale

Charles Valentin Alkan,

Sonate de concert pour piano et violoncelle, op 47 : Finale "Alla Saltarella" - Prestissimo

Camille Saint-Saëns,

1ère sonate pour violoncelle et piano : Andante molto tranquillo sostenuto

Edvard Grieg,

Pièces lyriques : Marche des Trolls.

Petit oiseau : Petit oiseau

Richard Strauss,

Sonate pour violoncelle et piano : Finale - Allegro vivo

Charles Gounod,

1er quatuor, "Petit quatuor" : 3ème mvt - Presto

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996),

5ème quatuor à cordes op 27 : Scherzo - Allegro molto

Claude Debussy / orchestration Colin Matthews,

Symphonie en si mineur : Finale

Traditionnel / harmonisation Henri Dutilleux,

Les Marins de Groix. Pique la baleine

Nous irons à Valparaiso

Sur le pont de Morlaix

La Margot

Les Filles de La Rochelle

émission préparée par Frédéric Lodéon avec Cécile Bonnet des Claustres, attachée de production

Page réalisée par Cécile BDC