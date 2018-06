Leonard Bernstein, le pianiste 1/2 - Carrefour de Lodéon - 06 juin 2018

programmation musicale :

Wolfgang Amadeus Mozart,

25ème concerto pour piano, KV 503 : 3ème mouvement (Allegretto)

Leonard Bernstein, piano et direction

Israel Philharmonic Orchestra

Quatuor avec piano en sol mineur : 1er mvt. Allegro

Leonard Bernstein, piano

membres du Juilliard String Quartet : Robert Mann, violon – Raphael Hillyer, alto – Claus Adam, violoncelle

Robert Schumann,

Quintette pour piano et cordes : 4ème mvt. Allegro, ma non troppo

Leonard Bernstein, piano

Juilliard String Quartet : Robert Mann, Isidore Cohen, violons – Raphael Hillyer, alto – Claus Adam, violoncelle

Johannes Brahms – Johann Ludwig Tieck,

Die schöne Magelone (La Belle Maguelone) opus 33 : Ruhe, Süssliebchen (Repose-toi, mon bien-aimé), op 33 n°9

Johannes Brahms – Ludwig Heinrich Christoph Hölty

Vier Gesänge (4 Chansons) opus 43 : Die Mainacht (La Nuit de mai), op 43 n°2

Johannes Brahms – Josef Wenzig,

Vier Gesänge (4 Chansons) opus 43 : Von ewiger Liebe (D'amour éternel), op 43 n°1

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Leonard Bernstein, piano

Dmitri Chostakovitch,

2ème concerto pour piano, en fa Majeur, opus 102 : 2ème mvt. Andante - Attacca / 3ème mvt. Allegro

Leonard Bernstein, piano et direction

New York Philharmonic

Maurice Ravel,

Concerto en sol : 2ème mvt. Adagio assai

George Gershwin / orchestration Ferde Grofé,

Rhapsody in Blue

Leonard Bernstein, piano et direction

Columbia Symphony Orchestra

Gustav Mahler,

Lieder eines fahrenden Gesellen (Chants d’un compagnon errant) : III. Ich hab’ ein glühend Messer (J’ai un couteau à la lame brûlante) / IV. Die zwei blauen Augen (Les 2 yeux bleus de ma bien-aimée)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Leonard Bernstein, piano

Wolfgang Amadeus Mozart,

_17ème concerto pour piano, en sol Majeur, KV 453 :_1er mvt. Allegro

Leonard Bernstein, piano et direction

Columbia Symphony Orchestra

Leonard Bernstein,

Seven Anniversaries (7 Anniversaires) :I. For Aaron Copland / II. For My Sister, Shirley / III. In Memoriam Alfred Eisner / IV. For Paul Bowles

Leonard Bernstein, piano

SONY CLASSICAL 88985483792 (11 CD)

titre du coffret : Leonard Bernstein – The Pianist