Flâneries Musicales de Reims - Carrefour de Lodéon - mercredi 05 juin 2019

Programme musical

► Jakub Józef Orliński (contreténor), Il Pomo d'Oro, dir. Maxim Emelyanychev

Domenico Sarro

Messe à 5 voix en fa majeur

► Claire Désert, Emmanuel Strosser (piano à quatre mains)

Claude Debussy

Petite suite : En bateau, Cortège

► Marie-Josèphe Jude (piano)

Johannes Brahms

Sonate n°1 en ut majeur op. 1 : 3. Scherzo

► Katia et Marielle Labèque (deux pianos), Orchestre Symphonique de Boston, dir. Seiji Ozawa

Francis Poulenc

Concerto en ré mineur pour deux pianos et orchestre

► Henri Demarquette (violoncelle), Ensemble vocal Sequenza 9.3, Catherine Simonpietri (chef de choeur)

Henry Purcell

When I am laid in earth (arr. François de Saint Yves)

► Augustin Dumay (violon et direction), Camerata Academica Salzburg

Wolfgang Amadeus Mozart

5ème concerto pour violon : 3. Rondeau

► Arcadi Volodos (piano), Berliner Philharmoniker, dir. Seiji Ozawa

Sergei Rachmaninov / Arcadi Volodos

Paraphrase de concert sur une Polka Italienne

► Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

César Franck

Sonate pour violon et piano (transcription pour violoncelle) : 2. Allegro

► Jean-Philippe Collard (piano)

Robert Schumann

Fantaisie pour piano op. 17 : 2. Mässig, durchaus energisch

► Orchestre National du Capitole de Toulouse, dir. Michel Plasson

Hector Berlioz

Symphonie Fantastique : Un bal

► Alexandre Lagoya, Ida Presti (guitares)

Joseph Haydn

Concerto pour deux lyres organisées en sol majeur : 1. Vivace assai 2. Adagio ma non troppo 3. Rondo

Ferdinand CarulliSérénade en sol majeur : 1. Largo - Allegro moderato 2. Andante 3. Finale

Isaac Albeniz

Danza española op. 37 n°1