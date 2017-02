Carrefour de Lodéon - Acte II : Alison Balsom, Thibaut Garcia, Sol Gabetta, Xavier de Maistre...

Programmation musicale :

♫ Johann Friedrich Fasch

Concerto pour trompette : 3. Allegro

Alison Balsom, trompette

Academy of Ancient Music

Pavlo Beznosiuk, direction

Warner Classics

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 147 : Herz und Mund und Tat und Leben : Choral

Alison Balsom, trompette

Tom Etheridge, orgue

Choeur du King's College de Cambridge

Stephen Cleobury, direction

Warner Classics

♫ Giuseppe Torelli

Sonate pour instruments et trompette : Andante et Allegro

Alison Balsom, trompette

Academy of Ancient Music

Pavlo Beznosiuk, direction

Warner Classics

♫ Jean-Sébastien Bach

Choral du veilleur: Réveillez-vous, nous crie la voix

Alison Balsom, trompette

Stephen Cleobury, direction

Warner Classics

♫ Antonio Jimenez Manjon

Aire Vasco

Thibaut Garcia, guitare

Parlophone

♫ Astor Piazzolla

Estaciones porteñas : Otono porteño

Thibaut Garcia, guitare

Parlophone

♫ Isaac Albeniz

Suite n°1 op 47 : Sevilla (arr. Tarrega et Llobet)

Thibaut Garcia, guitare

Parlophone

♫ Edward Elgar

Concerto pour violoncelle en mi mineur : 1. Adagio - moderato; 2. Lento - allegro molto

Sol Gabetta, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Berlin

Sir Simon Rattle, direction

Sony Classical

♫ Bohuslav Martinu

Concerto n°1 : Allegro moderato

Sol Gabetta, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Berlin

Krzysztof Urbański, direction

Sony Classical

♫ Jean-Baptiste Krumpholtz

Concerto pour harpe n°5 : Rondo (Allegro)

Xavier de Maistre, harpe

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Harmonia Mundi

♫ Joseph Haydn

85e Symphonie "La Reine" : 1. Adagio - vivace

Xavier de Maistre, harpe

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Harmonia Mundi

♫ Johann David Hermann

Concerto pour harpe n°1 op 9 : 2. Rondo

Xavier de Maistre, harpe

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Harmonia Mundi

♫ Johannes Brahms

Trio pour harpe, piano et violon

Rob van de Laar, harpe

Thomas Beijer, piano

Mathieu van Bellen, violon

Challenge Classics

♫ Kaarl Pilss

3 pièces en forme de sonate : 3. rondo alla caccia

Rob van de Laar, harpe

Thomas Beijer, piano

Challenge Classics

♫ Alberto Ginastera

2 canciones op 3 : Cancion al arbol del olvido

Romain David, piano

Maya Villanueva, soprano

Klarthe

♫ Alberto Ginastera

2 canciones op 3 : Cancion a la luna lunanca

Romain David, piano

Maya Villanueva, soprano

Klarthe

♫