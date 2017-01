Les Victoires de la Musique : demain, 24ème édition "Classique" sur France 3, France Musique & francemusique.fr

programmation musicale :

Johann Sebastian (Jean-Sébastien) Bach,

Concerto pour violon en la mineur :

-Allegro assai

Nemanja Radulovic, violon

Double Sens

DEUTSCHE GRAMMOPHON

titre du CD :

Nemanja Radulovic - Bach

Antonio Vivaldi / arr Emilio Pujol

Concerto pour luth en ré Majeur, révisé pour guitare, RV 93 P 209

-1er mouvement - Allegro giusto

-2ème mvt - Largo

-3ème mvt - Allegro

Thibault Cauvin, guitare

Orchestre de Chambre (Ensemble Orchestral) de Paris

direction : Julien Masmondet

SONY CLASSICAL

titre du CD : The Vivaldi Album

Wolfgang Amadeus Mozart,

Lucio Silla :

-Récitatif et air de Cecilio "Dunque sperar poss'io... Il tenero momento" ("Alors, puis-je espérer... Tendre moment")

Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Mozarteumorchester, Salzburg

direction : Marc Minkowski

ERATO - WARNER CLASSICS

titre du CD :

Oh, Boy!

Wolfgang Amadeus Mozart / cadence David Walter,

2ème concerto pour flûte, en ré Majeur, KV 314 :

-2ème mvt - Adagio non troppo

-3ème mvt - Rondo

Magali Mosnier, flûte

Orchestre de Chambre de Munich

SONY CLASSICAL

titre du CD : WA Mozart - Oeuvres pour flûte traversière et orchestre

Raffaele Calace,

Mazurka, opus 141

Tarentella, op 18

Bolero, op 26

Julien Martineau, mandoline

Eric Franceries, guitare

Yann Dubost, contrebasse

NAIVE RECORDS

titre du CD :

Paradis Latin - Virtuoso Works for Mandolin - J. Martineau

Ludwig Van Beethoven,

7ème sonate pour clavier, op 10 n°3 :

-1er mvt - Presto

Nicolai Medtner,

1ère sonate pour piano, en fa mineur, op 5 :

-Finale - allegro risoluto

Lucas Debargue, piano

SONY CLASSICAL

titre du CD :

Lucas Debargue interprète Bach, Beethoven, Medtner

Jean-Baptiste Forqueray,

1ère Suite pour clavecin, en ré min :

-La Couperin

5ème Suite, en do mineur :

-La Rameau

Justin Taylor, clavecin

ALPHA

Georg Friedrich Haendel (George Frideric Handel),

Jules César en Egypte :

-Air de Cléopâtre "Se pietà di me non senti" ("Juste ciel, si tu n'as pas pitié de moi, je mourrai")

Sonya Yoncheva, soprano

Academia Montis Regalis

direction : Alessandro de Marchi

SONY CLASSICAL

titre du CD :

Sony Yoncheva - Handel

Franz Schubert,

Sonate en ut Maj, "Grand Duo", Deutsch 812 :

-4ème mvt -Allegro vivace

Guillaume Bellom et Ismaël Margain, piano à 4 mains

APARTE

Claudio Monteverdi,

I 7 peccati capitali (Les 7 Péchés capitaux)pour ensemble vocal à 6 voix cordes et basse continue :

Madrigali guerrieri et amorosi (Madrigaux guerriers et amourex) Livre VIII :

-"Altri canti d'amor tenero arciero" ("Que d'autres chantent le tendre archer d'amour, moi je veux chanter Mars, superbe et furieux") SV 146

Mariana Flores, soprano

Francesca Aspromonte, soprano

Christopher Lowrey, contre-ténor

Emiliano Gonzalez-Toro, ténor

Matthias Vidal, ténor

Gianluca Buratto, basse

Cappella Mediterranea

direction : Leonardo Garcia-Alarcon

ALPHA

Robert Schumann,

Davidbündlerstänze (Danses des compagnons de David), op 6 :

-V. Einfach (Simple)

-VI. Sehr Rasch (Très rapide)

Adam Laloum, piano

MIRARE