Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 3 octobre 2017 - Les nouveautés Diapason du mois d'octobre

Programmation

, © Alpha

Ludwig van Beethoven

Variations Diabelli (XXII à XXV)

Filippo Gorini, piano

, © Supraphon

Jan Václav Hugo Voříšek

Liebe

Martina Janková, soprano

Barbara Maria Willi, piano

, © Glossa

Bernhard Henrik Crusell

Quatuor avec clarinette, op.4

Troisième mouvement, Pastorale (Un poco allegretto)

Eric Hoeprich, clarinette

London Haydn Quartet

, © Decca - Argo

Franz Schubert

Messe en mi bémol majeur, D.950

Kyrie

Choir of St. John's College, Cambridge

Academy of St Martin in the Fields, dir. George Guest

, © Ondine

Jean-Sébastien Bach

Première sonate pour violon, en sol mineur, BWV 1001

Premier mouvement, Adagio

Christian Tetzlaff, violon

, © Sony Classical

Charles Gounod

Roméo et Juliette

"L'amour ! ... Ah ! lève-toi, soleil !" (Acte II, scène 7)

Jonas Kaufmann, Roméo

Bayerisches Staatsorchester, dir. Bertrand de Billy

, © Les indispensables de Diapason

François Couperin

Pièces de clavecin, troisième livre, 15e ordre

Le dodo ou l'amour au berceau

Aline Zylberajch (clavecin Ruckers/Taskin, 1646/1780)

, © Sony Classical

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano en sol majeur, M.77

Deuxième mouvement, Blues et troisième mouvement, Perpetuummobile

Baiba Skride, violon

Lauma Skride, piano

, © Sony Classical

Michel Haydn

Concerto pour violon, en si bémol majeur, Perger 53

Troisième mouvement, Allegro molto

WolfgangAmadeus Mozart

Troisième concerto pour violon, en sol majeur, K.216

Troisième mouvement, Rondeau (Allegro)

Baiba Skride, violon

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, dir. Hartmut Haenchen

, © Aparte

Claude Debussy

Danse sacrée et danse profane, L.113

2. Danse profane

Naoko Yoshino, harpe

Orchestre d'Auvergne, dir. Roberto Forés Veses

, © Satirino

Ludwig van Beethoven

Troisième concerto pour piano, en do mineur, op.37

Premier mouvement, Allegro con brio

Camerata Ireland

Barry Douglas, piano et direction

, © Decca

Hector Berlioz

Symphonie Fantastique, op.14

"Rêveries, passions"

Ouverture Le Corsaire, op.21, H.101

Orchestre Symphonique de Montréal, dir. Charles Dutoit

, © Decca

Maurice Ravel

Une barque sur l'océan (Miroirs, III, version orchestrale)

Orchestre Symphonique de Montréal, dir. Charles Dutoit

, © Chandos

Frédéric Chopin

Premier Nocturne, op.9

Valse n°2, op.64

Louis Lortie, piano