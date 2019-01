Gregor Piatigorsky 2/3 - Carrefour de Lodéon - mardi 29 janvier 2019

programmation musicale :

Johann Sebastian Bach,

Fantaisie et Fugue en sol mineur, BWV 542

Jean Guillou, grand orgue de l’église Saint-Eustache à Paris

PHILIPS 468 082-2 (12 CD)

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Trio en la mineur, « A la mémoire d’un grand artiste » : Variations finales et coda

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Artur Rubinstein, piano

Sergei Prokofiev,

Sonate pour violoncelle et piano : 1er mouvement. Andante grave

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Ralph Berkowitz, piano

Félix Mendelssohn,

Octuor pour cordes : Allegro moderato ma con fuoco

Jascha Heifetz, Israel Baker, Arnold Belnic, Josef Stepansky, violons

William Primrose, Virginia Majewsky, altos

Gregor Piatigorsky, Gabor Rejto, violoncelles

Zoltan Kodaly,

Duo pour violon et violoncelle : 1er mvt. Allegro serioso non troppo

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Ernest Bloch,

Schelomo, Rapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Boston Symphony Orchestra

direction : Charles Munch

Ludwig Spohr,

Double quatuor à cordes en ré mineur : 4ème mvt. Finale. Allegro molto

Jascha Heifetz, Israel Baker, Pierre Amoyal, Paul Rosenthal, violons

Milton Thomas, Allan Harshman, altos

Gregor Piatigorsky, Laurence Lesser, violoncelles

Antonin Dvorak,

Trio pour piano, violon et violoncelle, “Dumki” : Dumka 5. Allegro – Dumka 6.

Lento maestoso - Vivace quasi doppio movimento

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Jacob Lateiner, piano

Johannes Brahms,

1ère sonate pour violoncelle et piano, opus 38 : 3ème mvt. Allegro

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Artur Rubinstein, piano

Anton Rubinstein / arr David Popper,

Mélodie en fa

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Ralph Berkowitz, piano

Félix Mendelssohn,

2ème sonate pour violoncelle et piano : 4ème mvt. Molto allegro e vivace

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Leonard Pennario, piano

SONY CLASSICAL (36 CD)

titre du coffret : Gregor Piatigorsky - The Art of The Cello - The Complete RCA and Columbia Album Collection