August Wenzinger interprète Telemann - Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 29 août 2017

Programmation musicale :

Telemann, Musique de Table/Wenzinger

Khatchatourian, concerto piano/De Larrocha/Frühbeck De Burgos

Rachmaninov, 3ème concerto/De Larrocha/Frühbeck De Burgos

Tchaïkovski, Casse-noisette/N. Järvi

Les précisions :

Georg Philipp Telemann,

Musique de Table : Production I :

Ouverture (Suite) en mi mineur : II. Réjouissance. V. Passepied. Air - Un peu vivement. VII. Gigue

Concerto en la Majeur pour flûte, violon et continuo : 4ème mouvement - Allegro

Production II :

Quatuor en ré min pour flûte à bec, flûte, violoncelle et clavecin : 3ème mvt - Largo. 4ème mvt - Allegro

Production III :

Trio en sol min pour hautbois, violoncelle et clavecin : 1er mvt - Largo. 2ème mvt - Presto. Tempo giusto. Presto

Schola Cantorum Basiliensis

direction : August Wenzinger, violoncelle

DEUTSCHE GRAMMOPHON - Eloquence DG 482 5864 (4 CD)

Aram Khatchatourian,

Concerto pour piano en ré Maj : 3ème mvt - Allegro brillante

Serguei Rachmaninov,

3ème concerto pour piano : 1er mvt - Allegro ma non troppo

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Casse-noisette, Ballet féerique en 2 actes : I. Ouverture. II. Scène. III. Marche. Valse des Flocons de neige. Valse des fleurs. Pas de deux du Prince et de la Fée Dragée