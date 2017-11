Roulez jeunesse !

Programmation

Antonio Bazzini

Calabrese, op.34 n°6

Fritz Kreisler

Caprice Gypsy

Christoph Willibald Gluck

Mélodie : "Danse des esprits bénis", d'Orfeo ed Euridice (transcr. Fritz Kreisler)

Poldowski

Tango

Antonín Dvořák

Danse Slave, en mi mineur, op.46 n°2

Vilde Frang, violon

José Gallardo, piano

, © Muso

Edvard Grieg

Premier quatuor, en sol mineur, op.27

Premier mouvement - Un poco andante ; Allegro molto ed agitato

Félix Mendelssohn

Premier mouvement - Adagio ; Allegro vivace

Niccolò Paganini

20e Caprice pour violon seul, en ré majeur, op.1 (transcr. Fedor Belugin)

Quatuor David Oistrakh

Andrey Baranov, premier violon

Rodion Petrov, second violon

Fedor Belugin, alto

Alexey Zhilin, violoncelle

, © Solo Musica

Baldassare Galuppi

Trio pour flûte traverso, en sol majeur

Premier mouvement - Allegro moderato

Deuxième mouvement - Andante

Troisième mouvement - Allegro

Claire Genewein, flûte traversière

La Cetra Consort

Wolfgang Amadeus Mozart

Douzième concerto, en la majeur, K.414

Premier mouvement - Allegro

Treizième concerto, en ut majeur, K.415

Troisième mouvement - Rondeau. Allegro

Kristian Bezuidenhout, pianoforte

Freiburger Barockorchester, dir. Gottfried von der Goltz

, © Deutsche Grammophon

Jacques Offenbach

Introduction, prière et boléro, pour violoncelle et orchestre

Barcarolle des Contes d'Hoffmann (arr. pour violon, violoncelle, piano et ensemble à cordes)

La Vie Parisienne, "Je suis Brésilien" (arr. pour ténor, violoncelle et orchestre)

Camille Saint-Saëns

Premier concerto pour violoncelle, en la mineur, opus 33

Deuxième mouvement - Allegretto con moto

Troisième mouvement - Molto allegro

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre National de Lille, dir. Alexandre Bloch

, © Paraty

Philip Glass

Etude n°9

Luciano Berio

Wasserklavier