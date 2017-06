Belle-Île / Nice, festivals en France - Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 27 juin 2017

programmation musicale :

Max Bruch,

3 Pièces pour clarinette, opus 83 : n°2 - Allegro con moto

Félix Mendelssohn,

1er trio avec piano : 4ème mouvement - Allegro assai passionato

Trio Wanderer : Vincent Coq, piano - Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon - Raphaël Pidoux, violoncelle

HARMONIA MUNDI HMC 901961

Franz Schubert,

Voyage d'hiver : Rêve de printemps

Hans Hotter, baryton-basse

Gerald Moore, piano

WARNER (EMI) CLASSICS 2649042

Philippe Hersant,

Song Lines : 5ème mouvement

Ensemble Zellig : David Bismuth, piano - Anne-Cécile Cuniot, flûte - Elisa Humanès, percussions - Etienne Lamaison, clarinette

MEGADISC MDC 7872

Frédéric Chopin,

3ème Ballade, en fa Majeur

Jean-Marc Luisada, piano

SONY CLASSICAL

Franz Schubert,

Quintette à 2 violoncelles : 4ème mvt - Allegretto. Più allegro

Ludwig Van Beethoven,

2ème symphonie : 4ème mvt - Allegro molto

7ème symphonie : 2ème mvt - Allegretto

Maurice Ravel,

Daphnis et Chloé : II. Les jeunes filles attirent Daphnis

Johannes Brahms,

Sonate pour piano en fa mineur, op 5 : 5ème mvt - Finale - Allegro moderato ma rubato

Claude Debussy,

Sonate pour violon et piano : 2ème mvt - Intermède - Fantasque et léger. 3ème mvt - Finale - Très animé

Prélude du Livre I : Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir

Petite suite, pour 2 violoncelles et harpe : En bateau. Cortège

Wolfgang Amadeus Mozart / cadence Jean-Pierre Rampal,

1er concerto pour flûte : 3ème mvt - Rondo - Tempo di minuetto