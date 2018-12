DG - L'Edition des 120 ans 2/5 Carrefour de Lodéon - 25 décembre 2018

programmation musicale :

Franz Liszt,

1er concerto pour piano, en mi bémol Majeur : 1er mouvement. Allegro maestoso

Krystian Zimerman, piano

Boston Symphony Orchestra

direction : Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart,

Concerto pour clarinette en la Majeur, KV 622 : 3ème mvt. Rondo. Allegro

Charles Neidich, clarinette de basset

Orpheus Chamber Orchestra

Henri Vieuxtemps (1820-1881),

4ème concerto pour violon : 4ème mvt. Finale marziale. Andante – Allegro

Hilary Hahn, violon

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

direction : Paavo Järvi

Franz Schubert,

Der Hirt auf dem Felsen (Le Pâtre sur le rocher) D 965

Rita Streich, soprano

Heinrich Geuser, clarinette

Michael Raucheisen, piano

Johann Sebastian Bach,

Cantate « Du Veilleur », « Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV 140 : 1er choeur « Wachet auf, ruft uns die Stimme » (« Réveillez-vous, nous crie la voix »)

Münchener Bach-Chor

Münchener Bach-Orchester

direction : Karl Richter

Max Bruch,

Kol Nidrei, Adagio sur des mélodies hébraïques

Pierre Fournier, violoncelle

Orchestre Lamoureux,

direction : Jean Martinon

Bedrich Smetana,

Ma Vlast (Ma Patrie) : Vltava (La Moldau)

Berliner Philharmoniker

direction : Ferenc Fricsay

Ludwig Van Beethoven,

5ème symphonie, en do mineur, opus 67 : 2ème mvt. Andante con moto

Wiener Philharmoniker

direction : Carlos Kleiber

Joseph Haydn,

Quatuor en si bémol Majeur, « Lever du Soleil » opus 76 n°4 (Hob III:78) : 1er mvt. Allegro con spirito

Quatuor Melos, quatuor à cordes : Wilhelm Melcher, Gerhard Voss, violons – Hermann Voss, alto – Peter Buck, violoncelle

Sergei Rachmaninov,

2ème concerto pour piano, en ut mineur, opus 18 : 1er mvt. Moderato

Orchestre Philharmonique de Varsovie

direction : Stanislaw Wislocki

Johann Sebastian Bach,

3ème Suite française, en si mineur, BWV 814 : I. Allemande – II. Courante

Murray Perahia, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 5268 (120 CD + 1 CD Bonus + 1 Blu-Ray Audio. Plaquette 200 pages en anglais, allemand et français...)

titre du coffret : The Definitive Collection celebrating a legendary label and classical music icon - 120th Anniversary Limited Edition