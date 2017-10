Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 24 octobre 2017 - Orgues en fête à Bergerac

Pour réserver ses places pour le concert de l'Orchestre des Jeunes d'Île-de-France le mercredi 25 octobre à 21h

Pour réserver sa place à la soirée de Gala du Concours Long Thibaud Crespin le jeudi 26 octobre à 20h : 01 49 52 50 50

Pour gagner des places pour le concert d'orgue à Bergerac du vendredi 27 octobre : 06 61 58 54 45

Programmation

, © France Bleu Périgord

Sur l'orgue Cavaillé-Coll de l'église Saint-Jacques de Bergerac le 16 septembre 2014 :

Francis Chapelet

Improvisation et inventions 1 à 3

Francis Chapelet, orgue

Alexandre-Pierre-François Boëly

Pièce 6

François-Henry Houbart, orgue

Louis James Alfred Lefébure-Wély

L'organiste moderne (11ème livraison)

Sortie, en mi bémol majeur

Francis Chapelet, orgue

, © Jade

Richard Galliano

Aria

Richard Galliano, accordéon

Thierry Escaich, orgue

, © Mirare

Carl Maria von Weber

Concerto pour clarinette n°1 en fa mineur, op.73

Premier mouvement - Allegro

Raphaël Sévère, clarinette

Deutschez Symphonie-Orchester Berlin, dir. Aziz Shokhakimov

Carl Maria von Weber

Grand duo concertant pour clarinette et piano, op.48

Premier mouvement - Allegro con fuoco

Raphaël Sévère, clarinette

Jean-Frédéric Neuburger, piano

, © Deutsch Grammophon

Dmitri Chostakovitch

Douzième symphonie, "l'Année 1917", en ré mineur, op.112

Troisième mouvement - Аврора ("Aurore")

Quatrième mouvement - Заря Человечества ("L'Aube de l'humanité")

Orchestre Symphonique de Göteborg, dir. Neeme Järvi

Dmitri Chostakovitch

Octobre, poème symphonique, op.131

Moderato; Allegro

Ouverture sur des thèmes populaires russes et kirghizes, en do majeur, op.115

Moderato ; Allegro non troppo ; Adagio ; Allegro ; Presto

Orchestre Symphonique de Göteborg, dir. Neeme Järvi

, © Aparté

Franz Schubert

Fantaisie en fa mineur, D. 940

Ismaël Margain, Guillaume Bellom, piano à quatre mains

, © Haydn 2032 - Alpha

Joseph Haydn

80e symphonie, en do mineur, Hob.80

Premier mouvement - Allegro spiritoso

Joseph Martin Kraus

Symphonie en ut mineur, VB 142

Premier mouvement - Larghetto ; Allegro

Joseph Haydn

19e symphonie, en ré majeur Hob.19

Premier mouvement - Allegro molto

Deuxième mouvement - Andante

Kammerorchester Basel, sur instruments anciens, dir. Giovanni Antonini