Johann Sebastian Bach - Concertos Brandebourgeois

Quand vous voyez un produit fini - une Vierge de De Vinci, un Concerto Brandebourgeois, le Parthénon ou Oedipe - vous vous sentez submergé par le sentiment que les choses sont arrivées à un point de repos absolu. Lignes et couleurs, arpèges et intervalles, colonnes et linteaux, déclamations et gestes semblent apparaître dans leur plus haute perfection précisément grâce à la relation pensée par l'artiste entre tous les éléments qui composent l'oeuvre.

Thomas Howard, The Novels of Charles Williams.