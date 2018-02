Alexander Melnikov, pianos - mardi 20 février 2018

programmation musicale :

Franz Schubert,

Wanderer-Fantasie : III. Presto. IV. Allegro

Alexander Melnikov, piano Alois Graff, Vienne circa 1828-1835

Frédéric Chopin,

Etudes opus 10 :

N°1 opus 10 - Allegro en do Majeur

N°2 op 10 - Allegro en la mineur

N°3 op 10 - Lento ma non troppo, en mi Maj

N°4 op 10 - Presto en ut dièse min

N°5 op 10 - Vivace - Brillante, en sol bémol Maj

N°12 op 10 - "Révolutionnaire" - Allegro con fuoco, en ut min

Alexander Melnikov, piano Erard, Paris 1837

Franz Liszt,

Réminiscences de Don Juan : III. Variations 1. IV. Variations 2 - Tempo giusto. V. Quasi presto - Tempo deciso

Alexander Melnikov, piano Bösendorfer, Vienne ca. 1875

Igor Stravinsky,

3 Mouvements de Pétrouchka : III. La Semaine grasse

Alexander Melnikov, piano Steinways and Sons, modèle D-274, 2014

HARMONIA MUNDI

HMM 902299

Le Sacre du printemps : Glorification de l'Elue. Evocation des ancêtres. Action rituelle des ancêtres. Danse sacrale

MusicAeterna

direction : Teodor Currentzis

SONY CLASSICAL

8885061412

Henry Purcell,

Dido and Aneas : Choeur "Les grands esprits". Récitatif et air de Didon "Ta main, Belinda... Lorsque je serai portée en terre". Choeur "Les ailes tristement repliées, amours, venez"

Simon Kermes, soprano (Didon)

New Siberian Singers

MusicAeterna

direction : Teodor Currentzis

ALPHA

ALPH A376

Wolfgang Amadeus Mozart,

Requiem : Introitus. Kyrie. Dies Irae

Simone Kermes, soprano

Stéphanie Houtzeel, alto

Markus Brutscher, ténor

Arnaud Richard, basse

New Siberian Singers

MusicAeterna

direction : Teodor Currentzis

ALPHA

ALPHA 377

Ernst von Dohnanyi,

Valse de Coppélia

Polina Leschenko, piano

Francis Poulenc,

Sonate pour violon et piano : 1er mouvement - Allegro con fuoco

Maurice Ravel,

Tzigane

Patricia Kopatchinskaja, violon

Polina Leschenko, piano

ALPHA

ALPHA 387 (à paraître ce vendredi 23 février 2018)

Quatuor : 1er mvt - Allegro moderato

Quatuor Hermès, quatuor à cordes : Omer Bouchez, Elise Liu, violons - Yung-Hsin Chang, alto - Antony Kondo, violoncelle

LA DOLCE VOLTA LDV 33