Emil Gilels - Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 19 juin 2018

programmation musicale :

Ludwig Van Beethoven,

26ème sonate, « Les Adieux » : le retour

Johannes Brahms,

7 Fantaisies opus 116 : Capriccio en sol mineur. Allegro passionato

Sergei Prokofiev,

3ème sonate, en la mineur, « d’après de vieux cahiers », opus 28

Robert Schumann,

Arabesque, opus 18

Frédéric Chopin,

Polonaise en do mineur, opus 40 n°2

3ème sonate : 1er mvt. Allegro maestoso

6ème Polonaise, « Héroïque », opus 53

Ludwig Van Beethoven,

12ème sonate, en la bémol Majeur : Marche funèbre sur la mort d’un héros

Wolfgang Amadeus Mozart,

15ème sonate, en fa Majeur, KV 533 : 1er mvt. Allegro

Fantaisie en ré mineur, KV 397

Alexandre Scriabine,

7ème étude, opus 2 n°1

Maurice Ravel,

Miroirs : Alborada del gracioso

Johann Sebastian Bach / arr Alexandre Siloti,

Prélude en si mineur, BWV 855A

Ludwig Van Beethoven,

7ème sonate, en ré Majeur, opus 10 n°3 : 1er mvt. Presto

8ème sonate, « Pathétique » : 1er mvt. Grave – Allegro di molto

Variations et Fugue en mi bémol Majeur, « Eroica », opus 35 : Coda / Finale. Alla fuga

Emil Gilels, piano

FONDAMENTA FON-1803032 (5 CD)

titre du coffret : The Lost Recordings - Emil Gilels - The Unreleased Recitals at the Concertgebouw - Fondamenta - Devialet