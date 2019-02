Artistes inoubliables - Carrefour de Lodéon - mardi 19 février 2019

programmation musicale :

Frédéric Chopin,

4ème Impromptu, « Fantaisie-Impromptu » en ut dièse mineur opus 66 (1835)

4ème Ballade, opus 52 en fa mineur

Polonaise en la bémol Majeur, op. 53

Barcarolle en fa dièse Maj, op. 60

Artur Rubinstein, piano

1er concerto pour piano, op. 11 en mi min : 3ème mouvement. Rondo (Vivace)

New Symphony Orchestra of London

direction : Stanislaw Skrowaczewski

RCA RED SEAL 82876679022

titre du CD : Best of Chopin – Concertos 1 et 2