Boston Symphony Orchestra, deuxième épisode

Je suis tellement heureux que Deutsche Grammophon rende de nouveau accessible l'intégralité de ses archives d'enregistrements du Boston Symphony Orchestra. Ces interprétations sont importantes : elles sauvegardent une immense partie de l'histoire de l'orchestre ainsi que son esprit et son caractère sur une longue durée. Je vois ce coffret comme l'équivalent sonore d'un arbre généalogique, avec ses cousins, ses oncles et ses tantes, ses grands-parents... construisant un lien fort entre cet orchestre, ses interprètes et ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Andris Nelson

Programmation

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole

3. Habanera

4. Feria

Boston Symphony Orchestra, dir. Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

41e symphonie en do majeur, "Jupiter", K551

Premier mouvement - Allegro vivace

Boston Symphony Orchestra, dir. Eugen Jochum

Gustav Holst

Les Planètes, op.32

4. Jupiter, celui qui apporte la joie de vivre

Boston Symphony Orchestra, dir. William Steinberg

Igor Stravinski

The King of the Stars - Cantate pour choeur d'hommes et orchestre

Choeur d'hommes du New England Conservatory

Boston Symphony Orchestra, dir. Michael Tilson Thomas

Johannes Brahms

Première symphonie en do majeur, op.68

Premier mouvement - Allegro

Boston Symphony Orchestra, dir. Seiji Ozawa

Piotr Illitch Tchaikovski

Cinquième symphonie, en mi mineur, op.64

Troisième mouvement - Valse : Allegro moderato

Boston Symphony Orchestra, dir. Seiji Ozawa

César Cui

Kaléidoscope pour violon et piano, op.58

18. Mazurka

21.Lettre d'amour

24. Allegro scherzoso

Sophie Lemonnier-Wallez, violon

Philippa Neuteboom, piano

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette, op.64

Scène 2 :

9. Préparation pour le bal

10. Juliette enfant

11. Arrivée des invités

12. Masques

13. Danse des chevaliers

Boston Symphony Orchestra, dir. Seiji Ozawa

Emmanuel Chabrier

España, rapsodie pour orchestre

Ambroise Thomas

Mignon

Ouverture

Piotr Illitch Tchaikovski

Le Lac des cygnes, op.20

1. Introduction

2. Scène. Allegro giusto

3. Valse. Tempo di valse