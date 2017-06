Autour de Mozart - Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 13 juin 2017

programmation musicale :

Franz Xaver Mozart (1791-1844),

Soante pour violoncelle et piano, opus 19 : 3ème mvt - Allegro vivo

Sonate pour violon et piano : 3ème mvt - Polonoise

Rondo pour flûte et piano

Carl Philipp Stamitz (1745-1801),

4ème concerto pour 2 clarinettes et orchestre : 1er mvt - Allegro

Franz Anton Hoffmeister (1754-1812),

Concerto pour 2 clarinettes en mi bémol : Rondo - Allegro

Frantisek Dramar (Franz Krommer, 1759-1831),

Concerto pour 2 clarinettes, opus 35 : Rondo

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788),

Concerto pour clavier en ré mineur : 3ème mvt - Allegro assai

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784),

Concerto pour clavier en ré Majeur : 2ème mvt - Andante

Johann Christian Bach (1735-1782),

Concerto pour clavier en fa min : Andante. Prestissimo

Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795),

Concerto pour clavecin en la Majeur : 1er mvt - Allegro

Franz Joseph Haydn (1732-1809),

78ème symphonie, en ut Maj (1782) : 1er mvt - Vivace

79ème symhonie, en fa Maj (1784) : 1er mvt - Allegro con spirito

82ème symphonie, "L'Ours" (1786) : 3ème mvt - Menuet. 4ème mvt - Finale - Vivace

83ème symphonie, "La Poule" (1786) : 1er mvt - Allegro spiritoso

85ème symphonie, "La Reine" : 1er mvt - Adagio. Vivace

