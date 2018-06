Anniversaire Harmonia Mundi - Carrefour de Lodéon - mardi 12 juin 2018

programmation musicale :

Johann Sebastian Bach,

Passion selon Saint-Mathieu, BWV 244 : Aria « Erbarme dich » (« Prend pitié »)

Bernarda Fink, alto

RIAS Kammerchor ; Staats und Domchor Berlin

Akademie für Alte Musik Berlin

Padre Antonio Soler (1729-1783),

40ème sonate, en ré mineur

Diego Ares, clavecin Joel Katzman, Amsterdam 2009

Johannes Brahms,

2ème sonate pour piano : 1er mouvement. Allegro non troppo, ma energico

Alexander Melnikov, piano Bösendorfer 1875

Joseph Haydn,

1er concerto pour violoncelle, en ut Majeur : 3ème mvt. Allegro molto

Jean Guihen Queyras, violoncelle

Freiburger Barockorchester

direction : Petra Müllejans, violon

Wolfgang Amadeus Mozart,

12ème concerto pour piano, KV 414 : 1er mvt. Allegro

Kristian Bezuidenhout, pianoforte

Freiburger Barockorchester

direction : Gottfried von der Goltz, violon

Concerto pour clarinette et orchestre, KV 622 : 3ème mvt. Allegro

Lorenzo Coppola, clarinette d’amour A. Guéroult d’après Lotz en coopération avec Stadler

Freiburger Barockorchester

direction : Gottfried von der Goltz, violon

HARMONIA MUNDI

titre du coffret : Génération Harmonia Mundi Volume 2 – 1988-2018 – L’Esprit de Famille – The Family Spirit

Jean-Baptiste Krumpholtz (1747-1790),

Concerto pour harpe n°5, opus 7 : 3ème mvt. Rondo – Allegro

Xavier de Maistre, harpe

Les Arts Florissants

direction : William Christie

HARMONIA MUNDI HAF 8902276

titre du CD : La Harpe Reine

Félix Mendelssohn,

4ème symphonie, « Italienne » : Finale. Saltarello

Freiburger Barockorchester

direction : Pablo Heras-Casado

Maurice Ravel,

Daphnis et Chloé, Symphonie chorégraphique : 3ème partie : Pantomime. Daphnis et Chloé miment l'aventure de Pan et de Syrinx / Très lent. Chloé figure par sa danse les accents de la flûte / Chloé tombe dans les bras de Daphnis / Animé – Danse générale

Marion Ralincourt, flûte

Ensemble Aedes, chœur

Les Siècles

direction : François-Xavier Roth

Franz Schubert,

Erlkönig, D 328

Der Jüngling und der Tod, D 545

Matthias Goerne, baryton

Andreas Haefliger, piano (D 328)

Helmut Deutsch, piano (D 545)

Johannes Brahms,

3ème trio avec piano : 1er mvt. Allegro energico

Trio Wanderer : Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon (violon Gand Père, Paris 1838) – Raphaël Pidoux, violoncelle (violoncelle Gioffredo Cappa, Saluzzo 1680) – Vincent Coq, piano (piano Steinway, Hambourg 1966)

Manuel de Falla,

El Amor brujo (L’Amour sorcier) : Conjuro para reconquistar el amor perdido (Sortilège pour reconquérir l’amour perdu) / Escena. El amor popular (Scène. L’amour ordinaire) / Danza y canción de la bruja fingida (Danse et chanson de la fausse sorcière) / Final. Las campanas del amanecer (Finale. Les cloches du matin)

Ginesa Ortega, cantaora

Joan Martin, soprano

Inaki Fresan, baryton

Joan Cabero, tenor

Orquestra de Cambra Teatre Lliure

direction : Josep Pons

Frédéric Chopin,

4ème Ballade opus 52 - Andante con moto en fa mineur

