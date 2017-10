Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 10 octobre 2017 - Anniversaire Ashkenazy : musique de chambre

Programmation

Sergei Rachmaninov

Prélude en do dièse mineur, op.3, n°2 - Lento

Danses symphoniques pour deux pianos, op.45

Premier mouvement - Non allegro ; Lento ; Tempo I

Vladimir Ashkenazy, André Previn, pianos

Sonate en sol mineur pour violoncelle et piano, op.19

Premier mouvement - Allegro moderato

Vladimir Ashkenazy, piano

Lynn Harrell, violoncelle

Franz Schubert

Premier trio, en si bémol majeur, D898

Quatrième mouvement - Rondo : Allegro vivace

Vladimir Ashkenazy, piano

Pinchas Zukerman, violon

Lynn Harrell, violoncelle

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie en do mineur, K475

Vladimir Ashkenazy, piano

Robert Schumann

Adagio et Allegro en la bémol majeur pour cor et piano, op.70

Langsam, mit innigem Ausdruck ("lent, avec une expression intime")

Rasch und feurig ("vite et avec feu")

Radovan Vlatković, cor

Vladimir Ashkenazy, piano

Dmitri Chostakovitch

Quintette pour piano, en sol mineur, op.57

Quatrième mouvement - Lento

Finale - Allegretto

Christopher Rowland, violon I

Jonathan Sparey, violon II

Alan George, alto

Ioan Davies, violoncelle

Vladimir Ashkenazy

Piotr Ilitch Tchaikovski

Chants

Kukushka, op.54 n°8 ("le coucou")

Vecher, op.27 n°4 ("le soir")

Solovei, op.60 n°4 ("le rossignol")

Vcherashnaya noch, op.60 n°1 ("dernière nuit")

Elisabeth Södeström, soprano

Vladimir Ashkenazy, piano

Johannes Brahms

Deuxième sonate pour violoncelle, en fa majeur, op.99

Premier mouvement - Allegro vivace

Lynn Harrell, violoncelle

Vladimir Ashkenazy, piano

Troisième sonate pour piano, en fa mineur, op.5

Premier mouvement - Allegro maestoso

Maurice Ravel

Trio pour piano, violon et violoncelle

Vladimir Ashkenazy, piano

Itzhak Perlman, violon

Lynn Harrell, violoncelle