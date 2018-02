Lisa Batiashvili : Prokofiev - Carrefour de Lodéon du mardi 06 février 2018

en savoir plus événement Sortie CD : Lisa Batiashvili - Visions of Prokofiev

Programmation musicale

John Rutter

Gloria I

Polyphony

City of London Sinfonia

Andrew Lumsden, orgue

Stephen Layton, direction

Hyperion

John Rutter

Gloria II

Polyphony

City of London Sinfonia

Andrew Lumsden, orgue

Stephen Layton, direction

Hyperion

John Rutter

I will lift up mine eyes

Polyphony

City of London Sinfonia

Andrew Lumsden, orgue

Stephen Layton, direction

Hyperion

Georg Philippe Telemann

Nouveaux quatuors parisiens n°2 : 1. Prélude

Ensemble Nevermind

Anna Besson, flute

Louis Creac'h, violon

Robin Pharo, viole de gambe

Jean Rondo, clavecin

Alpha

Georg Philippe Telemann

Nouveaux quatuors parisiens n°6 : 5.Distrait - 6.Modéré

Ensemble Nevermind

Anna Besson, flute

Louis Creac'h, violon

Robin Pharo, viole de gambe

Jean Rondo, clavecin

Alpha

Jean Sébastien Bach

Fantaisie et fugue en ré mineur

Nelson Freire

DECCA

Serge Prokofiev arr Tamàs Batiashvili

Romeo et Juliette : Danse des chevaliers

Lisa Batiashvili, violon

Chamber Orchestra of europe

Yannick Nezet-Seguin, direction

DGG

Serge Prokofiev

Concerto pour violon n°1 en ré majeur op.19 : 1. Andantino

Lisa Batiashvili, violon

Chamber Orchestra of europe

Yannick Nezet-Seguin, direction

DGG

Serge Prokofiev arr Tamàs Batiashvili

Grande valse de Cendrillon, op.87

Lisa Batiashvili, violon

Chamber Orchestra of europe

Yannick Nezet-Seguin, direction

DGG

Serge Prokofiev

Concerto pour violon n°2 en sol mineur op.63 : 3. Allegro ben marcato_

Lisa Batiashvili, violon

Chamber Orchestra of europe

Yannick Nezet-Seguin, direction

DGG

Charles Gounod

Messe chorale en sol mineur

Ensemble vocal et instrumental de Lausanne

Michel Corboz, direction

Mirare

Ludwig van Beethoven

Sonate n°14 "Clair de lune" : 3. Presto agitato

Murray Perahia, piano

DGG

Joseph Haydn

La création : Représentation du chaos

London symphony orchestra

Sir Simon Rattle, direction

LSO

Joseph Haydn

Les sept dernières paroles du Christ en croix: le tremblement de terre

London symphony orchestra

Sir Simon Rattle, direction

LSO

Joseph Haydn

Symphonie n°6 "Le Matin" : Menuet et trio

London symphony orchestra

Sir Simon Rattle, direction

LSO

Joseph Haydn

Les Saisons : Introduction de l'hiver

London symphony orchestra

Sir Simon Rattle, direction

LSO