Au rendez-vous de la Somme - Carrefour de Lodéon 04 septembre 2018

Programmation musicale :

Ludwig Van Beethoven,

>2ème symphonie : 4ème mouvement – Allegro molto

>7ème symphonie : 2ème mvt – Allegretto

Berliner Philharmoniker

direction : Sir Simon Rattle

BERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS BPHR 160093 (5 CD)

titre du coffret : Berliner Philharmoniker – Sir Simon Rattle – Ludwig Van Beethoven – Symphonien 1-9

Maurice Ravel,

>Quatuor à cordes : 4ème mvt – Vif et agité

Quatuor Joachim, quatuor à cordes : Marc Kornowicz Zbigniew, Johanna Rezler, violons – Marie-Clair Mereaux, alto – Laurent Rannou, violoncelle

CALLIOPE CAL 1747

Camille Saint-Saëns,

>2ème quatuor, en sol Majeur : 1er mvt – Allegro animato

Quatuor Joachim, quatuor à cordes : Marc Kornowicz Zbigniew, Johanna Rezler, violons – Marie-Clair Mereaux, alto – Laurent Rannou, violoncelle

CALLIOPE CAL 9389

Concert du Quatuor Joachim ce samedi 08 septembre 2018, à 19h30 au château de Querrieu, dans la Somme (3, rue du Bois Galhaut, 80115 Querrieu). Gratuit. Renseignements / réservations en ligne (Somme.fr) ou par téléphone : 03 22 71 83 51

François Ansart,

Histoires de Querrieu (livre)

Edition Rainneville (Mairie, 80260), Association du pays des Coudriers, 1995

Edward Elgar,

>Concerto pour violoncelle en mi mineur : Finale – Allegro

Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle

Antwerp Symphony Orchestra (Orchestre Symphonique d’Anvers)

direction : Edo de Waart

>Quintette avec piano en la min, opus 84 : 3ème mvt – Andante. Allegro

Carolin Widmann, David McCarroll, violons – Pauline Sachse, alto – Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle, Martin Helmchen, piano

ALPHA ALPHA 283

titre du CD : Elgar

George Gershwin (1898-1937),

>Ouverture de Strike Up the Band

Aaron Copland,

>Danzon Cubano

José Pablo Moncayo Garcia (1912-1958),

>Huapango

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

direction : Klaus Arp

SWR>>MUSIC SWR 19505 CD

titre du CD : From the New World

Franz liszt,

>2ème concerto pour piano : 3ème mvt – Allegro deciso / 4ème mvt – Allegro animato

Julius Katchen, piano

London Philharmonic Orchestra

direction : Ataulfo Argenta

Edvard Grieg,

>Concerto pour piano : 1er mvt – Allegro molto moderato

Julius Katchen, piano

Orchestre Philharmonique d’Israël

direction : Istvan Kertész

Mili Balakirev (1837-1910),

>Islamey

Julius Katchen, piano

DECCA 460 831-2

titre du CD : The Art of Julius Katchen Vol. 4

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

>Le Lac des cygnes : Danse napolitaine

Wiener Philharmoniker

direction : Valery Gergiev

SONY CLASSICAL 19075833992

titre du CD : 2018 Sommernachtkonzert