Gidon Kremer II/III (coffret DG) ce mardi 03 janvier 2017 au Carrefour de Lodéon

programmation musicale :

Franz Schubert,

Polonaise en si bémol Majeur pour violon et petit orchestre, Deutsch 580

Konzertstück (Pièce ou Morceau de concert) en ré Maj, D 345

Gidon Kremer, violon

London Symphony Orchestra

direction : Emil Tchakarov

Félix Mendelssohn,

Concerto pour violon, en ré mineur (seconde version, 1822) :

3ème mouvement - Allegro

Concerto pour violon, piano et orchestre à cordes en ré min :

37me mvt - Allegro molto

Martha Argerich, piano

Gidon Kremer, violon

Orpheus Chamber Orchestra

Ludwig Van Beethoven / cadence Alfred Schnittke,

Concerto pour violon et orchestre :

3ème mvt - Rondo

Gidon Kremer, violon

Academy of Saint Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

Alfred Schnittke,

5ème concerto grosso pour violon, piano invisible (dans la coulisse et amplifié) et orchestre (1991) :

2ème mvt - Sans indication de tempo

Gidon Kremer, violon

Rainer Keuschnig , piano préparé

Wiener Philharmoniker

direction : Christoph von Dohnányi

Johannes Brahms,

Concerto pour violon et alto en la min, "Le Double" :

1er mvt

Gidon Kremer, violon

Mischa Maisky, violoncelle

Wiener Philharmoniker

direction : Leonard Bernstein

Leonard Bernstein,

Sérénade (1954) "after Plato’s Symposium", ("d'après le Banquet, de Platon")

pour violon solo, orchestre à cordes, harpe et percussion :

Socrate et Alcibiade - Molto molto vivace

Gidon Kremer, violon

New York Philharmonic

direction : Leonard Bernstein

Wolfgang Amadeus Mozart,

3ème concerto pour violon :

1er mvt - Allegro