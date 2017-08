Côté Ouest - Carrefour de Lodéon - Acte II du lundi 28 août 2017

programmation musicale :

Claude Debussy,

Sonate pour violon et piano : Finale - Très animé

Augustin Dumay, violon

Maria Joao Pires, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Maurice Ravel / transcription David Walter,

Tzigane, rhapsodie pour violon et orchestre à cordes

Augustin Dumay, violon et direction

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

CASCAVELLE VEL 3082

titre du CD : Augustin Dumay dirige Ravel et Chausson

Franz Liszt,

2ème Année de pélerinage, L'Italie : Supplément - Venezia e Napoli : Tarentella

Bertrand Chamayou, piano

NAÏVE RECORDS V 5260

titre du coffret : Franz Liszt : Intégrale des Années de pèlerinage - Bertrand Chamayou, piano

Maurice Ravel,

Quatuor à cordes : Assez vif, très rythmé

Johannes Brahms,

2ème sonate pour alto et piano : 2ème mouvement - Allegro appassionato

David Popper (1843-1913),

Raposodie hongroise

Wolfgang Amadeus Mozart,

9ème concerto, "Jeunehomme" : Rondo - Presto

Franz Schubert,

2ème symphonie : 4ème mvt - Presto

4ème symphonie, "Tragique"

9ème symphonie, "La Grande" : 4ème mvt - Allegro vivace

Musique de scène pour la pièce d'Helmina von Chézy, Rosamunde Fürstin von Zypern (Rosamonde, Princesse de Chypre) opus 26 D 797 : 3ème entracte - Andantino. Choeur des Chasseurs. 2ème musique de ballet.

Ludwig Van Beethoven,

9ème sonate, en mi Majeur, op 14 n°1 : Allegro. Allegretto. Rondo - Allegro comodo

Bagatelle "Für Elise" ("Lettre à Elise")