Le Palais Royal et l'Orient-Express, Roustem Saïtkoulov et la musique russe

Il serait injuste de réduire le piano russe à la seule ivresse sonore, aussi saisissante soit-elle : ses maîtres offrent des esthétiques aux mille facettes. Moussorgski est ainsi un génial coloriste, Tchaïkovski se montre peintre de l'âme incomparable, Rachmaninov palpite d'élans presque opératiques alors que Prokofiev cultive une verve acérée. Roustem Saïtkoulov embrasse toutes ces dimensions avec une virtuosité éblouissante au service d'une poésie intense. Mercredi 22 novembre - 20H30 - (45-47 rue La Boétie, 75008 Paris)

Depuis 1883, l’Orient-Express assure dans une ambiance de luxe, d’élégance et de beauté, la liaison entre Paris, Vienne et Venise. Le Palais Royal nous embarque à son bord pour le XVIIIe siècle et reliera ces trois capitales en musique. Le passage d’une ville à l’autre permettra la mise en évidence de couleurs, caractères et accents bien différents mais tous au service d’une même quête de la beauté qui unit. Mardi 21 novembre - Mercredi 22 novembre 2017 - 20h30 - Salle historique du premier Conservatoire de Paris (2 bis rue du Conservatoire, 75009 Paris)

Programmation

Georg Friedrich Haendel

Chandos Anthems, HWV 256

Symphony

"Let God Arise"

"Like as the smoke vanisheth"

Funeral Anthem for Queen Caroline, HWV 264

"They shall receive a glorious kingdom"

Hasnaa Bennani, soprano

Mathias Vidal, ténor

Ensemble vocal et instrumental Le Palais Royal, dir. Jean-Philippe Sarcos

Anton Arensky

Quatre études, op.41

1. Mi bémol majeur

Frédéric Chopin

Douze études, op.25

11. La mineur

12. Ut mineur

Alexandre Scriabine

Huit études, op.42

5. Ut dièse mineur

Serge Prokofiev

Quatre études, op.2

1. Ré mineur

Roustem Saïtkoulov, piano

Bedřich Smetana

Má Vlast (Ma Patrie)

Z českých luhů a hájů ("Par les prés et les bois de Bohême")

Béla Bartók

Concerto pour orchestre, Sz.116/BB 123

Deuxième mouvement - Giuoco Delle Coppie

Boston Symphony Orchestra, dir. Rafael Kubelik

Ludwig van Beethoven

Septième symphonie, en la majeur, op. 92

Premier mouvement - Poco sostenuto

Boston Symphony Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Igor Stravinsky

Весна священная ("Le Sacre du Printemps")

Second tableau : Le sacrifice

5. Action rituelle des ancêtres (Lento)

6. Danse sacrale (Allegro Moderato)

Boston Symphony Orchestra, dir. Michael Tilson Thomas

John Williams

Deuxième concerto pour violon, TreeSong

Troisième mouvement - "The Tree Sings"

Three Pieces from "Schindler's List"

1. Theme - Lente

Gil Shaham, violon

Boston Symphony Orchestra, dir. John Williams

Johann Strauss II

Schatz-walzer, op.418 ("valse du trésor"), transcr. Anton Webern

Kaiserwalzer, op.437 ("valse de l'empereur"), transcr. Arnold Schoenberg

Boston Symphony Chambert Players

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Щелкунчик ("Casse-noisette")

Deuxième tableau

8. Scène - Une forêt de sapins en hiver

9. Valse des flocons de neige

American Boy Choir

Boston Symphony Orchestra, dir. Seiji Ozawa

