Musique & cinéma + Trio Wanderer

Programmation musicale :

♫ Richard Addinsell

Concerto de Varsovie

Film : "Dangerous Moonlight" de Brian Desmond Hurst, 1941

Valentina Lisitsa, piano

BBC Concert Orchestra

Gavin Sutherland, direction

Decca

♫ Charles Williams

Jealous Lover

Film : "La garçonnière" de Billy Wilder, 1960

Valentina Lisitsa, piano

BBC Concert Orchestra

Gavin Sutherland, direction

Decca

♫ Nino Rota

The Legend of the Glass Mountain

Film : "The Glass Mountain" de Henry Cass et Edoardo Anton, 1949

Valentina Lisitsa, piano

Decca

♫ Dmitri Chostakovitch

L'assaut contre la colline rouge

Film : "L'inoubliable année" de Mikhail Tchiaoureli, 1919

Valentina Lisitsa, piano

BBC Concert Orchestra

Christopher Warren-Green, direction

Decca

♫ Dave Grusin

New Hampshire Hornpipe

Film : "La Maison du Lac" de Mark Rydell, 1981

Valentina Lisitsa, piano

Decca

♫ Carl Davis

Orgueil et préjugés

Série TV "Orgueil et préjugés" de Simon Langton, 1995

Valentina Lisitsa, piano

BBC Concert Orchestra

Christopher Warren-Green, direction

Decca

♫ Antonín Dvořák

Trio en fa mineur op 65 : 1. Allegro ma non troppo

Trio Wanderer

Harmonia Mundi

♫ Johannes Brahms

1er Trio si majeur op 8 : 3. Scherzo

Trio Wanderer

Harmonia Mundi

♫ Johannes Brahms

2e Trio do majeur : 2. Andante con moto

Trio Wanderer

Harmonia Mundi

♫ Johannes Brahms

3e Trio en ut mineur : 1. Allegro energico

Trio Wanderer

Harmonia Mundi

♫ Johannes Brahms

Quatuor avec piano op 25

Trio Wanderer

Harmonia Mundi