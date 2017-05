Bon anniversaire, Claudio! - Carrefour de Lodéon - Acte II du lundi 15 mai 2017

programmation musicale :

Claudio Monteverdi,

Orfeo : Sinfonia de l'Acte III (ajoutée en 1609)

Madrigal à 5 voix (Venise) A dio, Florida bella (Adieu, Florida, la belle)

Madrigal à 5 voix (Venise, 1590) Ecco mormorar l'onde (Voici l'onde qui murmure)

Scherzi musicali (Venise, 1607) : Quando l'alba (Quand l'aube à l'orient)

Concerto italiano

direction : Rinaldo Alessandrini

Orfeo : I balli e sinfonie : Ritournelle du prologue. Sinfonia de l'Acte II et Air d'Orphée, Les Bergers, choeur "Ecco pur ch'a voi ritorno" ("Voici donc qu'à vous je reviens"). Ritournelle. Autre Ritournelle - Gagliarda (Gaillarde) et Air d'Orphée "Vi ricorda o boschi ombrosi" ("Vous souvient-il, ô bois ombreux, de mon long et cruel tourment"). Sinfonia et Air d'Orphée "Qual honor di te " ("Quel honneur sera digne de toi"). Moresca (Moresque)

Salomone Rossi (1570-1630),

Sonata in dialogo detta la Vienna (Sonate en dialogue, dite "Vienne")

Claudio Monteverdi,

Il ballo delle ingrate (Le Bal des ingrates)

Biagio Marini (1594-1663),

Sonata supra "Fuggi, fuggi dolente core" (sonate sur l'Air "Fuis, fuis, coeur douloureux")

Lodovico Viadana (1560-1627),

Canzon francese

Claudio Monteverdi (1567-1643),

Tempro la cetra (J'accorde ma lyre)

Wolfgang Amadeus Mozart,

5 Contredanses "Non piu andrai", KV 609

Franz Schubert,

4 Valses et 4 Ecossaises

Josef Strauss,

Valse du bon vieux temps

Ludwig Van Beethoven,

Danses de Mödling

Franz Schubert,

Rondo pour violon et orchestre en la Majeur, D 438