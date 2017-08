La Belle au bois dormant & Diapason de septembre - Carrefour de Lodéon - Acte II du jeudi 31 août 2017

Carrefour de Lodéon - Acte II du jeudi 31 août 2017

programmation musicale :

Diapasons d'Or, Coin du Collectionneur, France Musique/Diapason de septembre 2017

Les Indispensables de Diapason/Janacek

Adams, Absolute Jest/Tilson Thomas/San Francisco Symphony

Tchaïkovski, La Belle au bois dormant/Neeme Järvi/Bergen...

Les précisions :

Enrique Granados,

Ajout aux Goyescas : El Pelele (Le Pantin)

Alicia de Larrocha, piano

Deutsche Grammophon - Eloquence DG482 1546(3 CD)

titre du coffret : Alicia de Larrocha - The First Recordings

:-) Diapason et France Musique - Le Coin du Collectionneur

Robert Schumann,

5 Stücke im Volkston (Pièces dans le style populaire) : I. Vanitas vanitatum

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Benjamin Britten, piano

TESTAMENT SBT21517(2 CD)

:-) Diapason et France Musique - Le Coin du Collectionneur

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

18 Morceaux opus 72 : Passé lointain

Alexandre Kantorow, piano

BIS RECORDS

BIS-2150

titre du CD : A la Russe - Alexandre Kantorow

:-) Diapason et France Musique - Diapason d'Or Découverte

Giuseppe Verdi - Antonio Ghislanzoni

Aïda : 3ème acte, air d'Aïda "Qui Radamès verrà! ... O patria mia " ("Radamès va venir! ... Ô ma patrie"

Leontyne Price, soprano

Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma

direction : Sir Georg Solti

DECCA (2 CD)

Leos Janacek,

Sinfonietta : Fanfares. Le château. Le monastère de la reine. La rue. L'Hôtel de Ville

Orchestre Philharmonique Tchèque

direction : Karel Ancerl

1961

2ème quatuor, "Lettres intimes" : 4ème mouvement - Allegro. Andante. Adagio

Quatuor Smetana, quatuor à cordes : Jiri Novak, Lubomir Kostecky, violons - Milan Skampa, alto - Antonin Kohut, violoncelle

1965

Sonate pour violon et piano : 1er mvt - Con moto. 2ème mvt - Ballada

Josef Suk, violon

Jan Panenka, piano

1958

LES INDISPENSABLES DE DIAPASON - JANACEK

John Adams,

Absolute Jest (Plaisanterie) : V. Vivacissimo. VI. Prestissimo

San Francisco Symphony

direction : Michael Tilson Thomas

SAN FRANCISCO SYMPHONY

SFS MEDIA 21938 0063-2

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

La Belle au bois dormant, Ballet en 1 prologue et 3 actes :

1er acte :

Introduction. Marche. Scène dansante. Valse. Variation d'Aurore. Coda. Finale

3ème acte : Polacca (Polonaise). Cortège des contes de fées. Pas de 4 - Variations

Bergen Filharmoniske Orkester

direction : Neeme Järvi

CHANDOS CHSA 5204 (5 CD)