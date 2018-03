Mozart par l’Oslo Kammerakademi (Lawo) - Carrefour de Lodéon 29 mars

programmation musicale :

Wolfgang Amadeus Mozart,

Sérénade pour octuor à vent en mi bémol Majeur, KV 375 : 1er mouvement. Allegro maestoso

Oslo Kammerakademi : David Friedemann Strunck, hautbois et direction artistique – Jarl Eivind Aspen, hautbois – Andjei Maevski, Victor Alsen, clarinettes – Steinar Granmo Nilsen, Niklas Sebastian Grenvik, cors naturels – Alessandro Caprotti, Trond Olaf Larsen, bassons – Tuomo Savolainen, contrebasse – Cathrine Nyheim, timbales

Sérénade pour octuor à vent en do mineur, KV 388 : 1er mvt. Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart / arr Joseph Triebensee (1722-1846),

Ouverture et arias du 1er acte de La Clemenza di Tito (La Clémence de Titus) : Air de Vitellia « Deh se piacer » (« De grâce, si tu veux me plaire ») / Duettino de Tito et Sesto « Deh prendi » (« Laisse-moi, fidèle ami, te serrer sur mon coeur ») / Marcia

LAWO CLASSICS LWC 1141

Joseph Haydn,

Trio avec piano en la bémol Majeur Hob XV :14 : 1er mvt. Allegro moderato

Trio avec piano en fa dièse Majeur HobXV :26 : 1er mvt. Allegro

Trio Wanderer : Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon – Raphaël Pidoux, violoncelle – Vincent Coq, piano

HARMONIA MUNDI HMM 902321

Antonin Dvorak,

Quintette à cordes opus 97 en mi bémol Majeur : 4ème mvt. Finale : Allegro giusto

Quatuor de Jerusalem : Alexandre Pavlovsky, Sergei Bresler, violons – Ori Kam, alto – Kyril Zlotnikov, violoncelle

Véronika Hagen, alto

Sextuor à cordes en la Majeur opus 48 : 2ème mvt. Dumka (Elegie). Poco allegretto / 3ème mvt. Furiant. Presto – Trio

Gary Hoffman, violoncelle

HARMONIA MUNDI HMM 902320

Johannes Brahms,

1ère symphonie : 1er mvt. Un poco sostenuto – Allegro

2ème symphonie : 3ème mvt. Allegretto grazioso (quasi andantino) / 4ème mvt. Allegro con spirito

3ème symphonie : 1er mvt. Allegro con brio

4ème symphonie : 3ème mvt. Allegro giocoso

Scottish Chamber Orchestra

direction : Robin Ticciati

LINN CKD 601 (2 CD)

titre du double CD : Johannes Brahms – The Symphony