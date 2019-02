L'Orchestre d'Enesco - Carrefour de Lodéon - jeudi 28 février 2019

programmation musicale :

Antonio Vivaldi,

Gloria en ré Majeur, RV 589 : 1. Gloria in excelsis Deo

Julia Lezhneva, soprano

Coro della Radiotelevisione Svizzera

I Barocchisti

direction : Diego Fasolis

DECCA 483 3874

La Stravaganza :

1er concerto, en si bémol Majeur, RV 383a : Allegro – Largo – Allegro

2ème concerto, en mi mineur, RV 279 : 1er mouvement. Allegro

Anton Martynov, violon

Modo Antiquo

direction : Federico Maria Sardelli

DYNAMIC CDS 7778.02 (2 CD)

Jan Hugo Vorisek,

Symphonie en ré Majeur, opus 24 : 3ème mvt. Scherzo – 4ème mvt. Allegro con brio

SWF Symphony Orchestra

direction : Petr Altrichter

ARTE NOVA CLASSICS 74321 30482 2

César Franck,

Prélude, Choral et Fugue

Michel Dalberto, piano

Quintette : 3ème mvt. Allegro non troppo, ma con fuoco

Michel Dalberto, piano

Quatuor Novus : Jaeyoung Kim, Young-Uk Kim, violons – Kyuhyun Kim, alto – Woongewhee Moon, violoncelle

APARTE AP 203

George Enesco (1881-1955),

1ère Rapsodie roumaine, opus 11 n°1 en la Majeur (1901) : Modéré – Très vite – Premier mouvement – Posément – Même temps – Plus vite – Posément – Même temps – Posément – Plus vite – Encore plus vite – Très vif – Allègrement – Très vif

1ère symphonie (1905) : 3ème mvt. Vif et vigoureux

3ème Suite, « Villageoise » :

1. Printemps à la campagne. Allegro moderato

2. Enfants jouant au dehors. Allegro con brio

4. Clair de lune sur la rivière. Moderato malincolico, ma senza lentezza

BBC Philharmonic

direction : Gennady Rozhdestvensky

CLASSIC CHANDOS CHAN 10984(3) (3 CD)

titre du coffret : Enescu – The Three Symphonies

Edouard Lalo,

Symphonie espagnole : 3ème mvt. Intermezzo

Deborah Nemtanu, violon

La Symphonie de Poche

direction : Nicholas Simon

PAVANE RECORDS ADW 7586

Maurice Ravel,

Sonatine : 3ème mvt. Animé

Romain Descharmes, piano

AUDITE SCHALLPLATTEN 92.571