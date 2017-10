Carrefour de Lodéon - Acte II du jeudi 26 octobre 2017 - La Bohème de Liszt (Châteauroux)

Cliquez pour en savoir plus sur la 16e édition du festival Lisztomanias

Programmation

, © Out There Music - Printemps des Arts de Monte-Carlo

Frédéric Chopin

12 études, op.10

1. Allegro, en do majeur

2. Allegro, en la mineur

3. Lento ma non troppo, en mi majeur

4. Presto, en do dièse mineur

Quatrième ballade, en fa mineur, op.52

Nima Sarkechik, piano

, © Erato

Maurice Ravel

Miroirs

3. Une barque sur l'océan

Concerto pour piano en sol majeur

Deuxième mouvement - Adagio assai

Anne Queffélec, piano

Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dir. Alain Lombard

, © Die Neue Romantik - Harmonia Mundi

Félix Mendelssohn

Cinquième symphonie, "Réformation", en ré mineur, op.107

Quatrième mouvement - Choral : "Ein feste Burg ist unser Gott" ; Andante con moto ; Allegro vivace ; Allegro maestoso

Les Hébrides, op.26

Freiburger Barockorchester, dir. Pablo Heras-Casado

, © La discothèque idéale de Diapason, vol. X

Giacomo Puccini

Manon Lescaut

Acte II

Oh, sarò la più bella

Ah! - Affè madamigella

Ah! Manon, mi tradisce

Lescaut! - Tu qui?

Maria Callas, Manon Lescaut

Giulio Fioravanti, Lescaut

Giuseppe Di Stefano, Chevalier des Grieux

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Tullio Serafin

Enregistré à Milan du 18 au 27 juillet 1957

, © Warner Classics

Wolfgang Amadeus Mozart

18e sonate pour piano et violon, en sol majeur, K301

Premier mouvement - Allegro con spirito

21e sonate pour piano et violon, en mi mineur, K304

Premier mouvement - Allegro

Deuxième mouvement - Tempo di menuetto

Ludwig van Beethoven

Première sonate pour violon et piano, en ré majeur, op.12

Premier mouvement - Allegro con brio

Ji Young Lim, violon

Dong Hyek Lim, piano

César Franck

Quatuor en ré majeur, FWV9

Deuxième mouvement - Scherzo: vivace

Ernest Chausson

Chanson perpétuelle, op.37

, © NoMadMusic

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Jonas Vitaud, piano

Quatuor Zaïde :

Charlotte Juillard, violon I

Leslie Boulin Raulet, violon II

Sarah Chenaf, alto

Juliette Salmona, violoncelle