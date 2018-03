Guitares au beffroi - Carrefour de Lodéon - jeudi 22 mars 2018

Guitares au Beffroi : festival et salon international de guitare à Montrouge (Hauts-de-Seine)

programmation musicale :

Edith Piaf – Marguerite Monnot / transcription Roland Dyens,

L’Hymne à l’amour

Roland Dyens, guitare

ADAMI distribution STUDIO SM 122131 / SM 63

Roland Dyens,

Concerto en si pour guitare solo et ensemble de 21 guitares : 4ème mouvement. Allegro

Roland Dyens, guitare et direction

Ensemble de Guitares Côté Sud

L’EMPREINTE DIGITALE ED 13030

Niccolo Paganini / transcription John Williams,

24ème Caprice

Niccolo Paganini / arr Karl Scheit,

Grande sonate opus 39 : Andantino variato (Scherzando)

Isaac Albeniz / transcription Manuel Barruco,

Suite espagnole op 47 : Cataluna (Corranda) / Sevilla (Sevillanas)

Judicaël Perroy, guitare

QUANTUM DQM 7001

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941),

1ère Légende, en la bémol Majeur

Danses polonaises op 5 : Krakowiak n°3

Dang Thai Son, piano

Concerto pour piano en la mineur : 3ème mvt. Finale : Allegro molto vivace

Dang Thai Son, piano

Philharmonia Orchestra

direction : Vladimir Ashkenazy

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA NIFCCD 051

Johann Sebastian Bach,

2ème Suite pour orchestra, avec flûte obligée : Bourrées I et II / Polonaise et Double / Menuet / Badinerie

Juliette Hurel, flûte

Ensemble Les Surprises

direction : Louis-Noël Bestion de Camboulas

Cantate du café BWV 211 : Aria « Ah que le café est bon ! »

Maïlys de Villoutreys, soprano

Juliette Hurel, flûte

Ensemble Les Surprises

direction : Louis-Noël Bestion de Camboulas

ALPHA ALPHA 358

Jehan Alain / transcription Marie-Claire Alain,

3 Mouvements pour flûte et orgue : 1. Andante / 2. Allegro con grazia / 3. Allegro vivace

Jean-Pierre Rampal, flûte

Marie-Claire Alain, orgue

WARNER CLASSICS 0825646310647 (22 CD)

titre du coffret : Marie-Claire Alain – L’Orgue Français

Antonin Dvorak,

Danse slave en do Majeur op 46 n°1 Danse Slave en do Majeur op 72 n°7

Giuseppe Verdi,

Aïda : Musique de ballet de l’acte 2

Boston Pops Orchestra

direction : Arthur Fiedler

DECCA 482 8792 Collection ELOQUENCE

Claude Debussy / transcription Claude Debussy et André Caplet,

La Boîte à joujoux : 3ème tableau : La bergerie à vendre / 4ème tableau : Après fortune faite. Epilogue

Orchestre National de l’ORTF

direction : Jean Martinon

WARNER CLASSICS 0190295736750 (33 CD)

titre du coffret : Claude Debussy – The Complete Works

Choix de France Musique

Wolfgang Amadeus Mozart,

Air de concert « Ch’io mi scordi di te », KV 505

Jessye Norman, soprano

Alfred Brendel, piano

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

Idomeneo, Re di Creta (Idoménée, Roi de Crête), KV 366 : Ouverture

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

DECCA 482 8705 Collection ELOQUENCE