Musique ancienne - Carrefour de Lodéon - jeudi 21 mars 2019

programmation musicale :

Ernö (von) Dohnanyi (1877-1960),

Ruralia hungarica (Campagne hongroise) opus 32 : II. Presto, ma non tanto

Aurélien Pascal, violoncelle

Paloma Kouider, piano

LA MUSICA LMU 017 (à paraître le 12 avril 2019)

titre du CD : All’Ungarese – Kodaly – Popper – Dohnanyi – Aurélien Pascal – Paloma Kouider

Aurélien Pascal, violoncelle et Denis Pascal, piano enconcert ce soir à 20h30, Salle Gaveau- Paris. Au programme : SCHUBERT,Sonate « Arpeggione » pour violoncelle et piano - Sonate pour piano D.958 - Impromptus op. 90 n° 1.KODALY,Sonate pour violoncelle seul et Adagio pour violoncelle et piano.Réservations en ligneet par téléphone : 01.49.53.05.07 jusqu’à 18h, ou sur place

Johann Sebastian Bach,

Orgelbüchlein (Petit livre d’orgue) : In dir ist Freude (En toi est la Joie), BWV 617

Olivier Latry, Grandes orgues Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris

LA DOLCE VOLTA LDV 69

1er concerto pour clavier, en ré mineur, BWV 1052 : 1er mouvement. Allegro

Murray Perahia, piano et direction

Academy of Saint-Martin in the Fields

SONY CLASSICAL 88697742912 (3 CD)

titre du triple CD : Perahia Plays Bach Concertos

Arcangelo Corelli (1653-1713),

La Follia, opus 5 n°12 en sol mineur

Frans Brüggen, flûte à bec

Anner Bylsma, violoncelle

Gustav Leonhardt, clavecin

SONY CLASSICAL (SEON / SONY BMG) 88697318972 (15 CD)

titre du coffret : Gustav Leonhardt – Jubilee Editionu

Jean-Baptiste Lully,

Suite du Bourgeois gentilhomme (1670) : Ouverture – Gavotte – Canaries – Marche pour la cérémonie turque

Le Concert des Nations

Manfredo Kraemer, 1er violon

direction : Jordi Savall

ALIA VOX AV 9807

titre du CD : Jean-Baptiste Lully – L’Orchestre du Roi Soleil – Le Concert des Nations – Jordi Savall

Antonio Vivaldi,

Concerto « il Gardellino » (Le Chardonneret) : 1er mvt. Allegro – 2ème mvt. Largo – 3ème mvt. Allegro

Giuliano Carmignola, violon et direction

Sonatori de la Gioiosa Marca

ERATO 8573-80225-2

titre du CD : Vivaldi – Concerti della Natura - Sonatori

Johann Sebastian Bach,

6ème Concerto Brandebourgeois, en si bémol Majeur : 1er mvt (Allegro)

Concentus Musicus Wien

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC DIGITAL 2292-42933-2

titre du CD : Harnoncourt Edition – Bach – Brandenurgische Konzerte NR 3-5-6

Fantaisie chromatique et Fugue en ré mineur, BWV 903

Andreas Staier, clavecin

DHM – DEUTSCHE HARMONIA MUNDI 82876 67378 2 (4 CD)

titre du coffret : Andreas Staier Edition – Bach – Fantasies and Fugues – Clavier-Übung I & II

Marin Marais (1656-1728),

Morceaux de Symphonie (1723) : La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, pour viole de gambe, violon et clavecin

Jakob Rattinger, viole de gambe et direction

membres de l’Ensemble Musica Narrans

PAN CLASSICS PC 10395

titre du CD : Marais meets Corelli – Jakob Rattinger viol – Lina Tur Bonet violin – Musica Narrans

Georg Philipp Telemann,

Suite « Don Quixotte » (Burlesque de Quixotte) : Ouverture – Le réveil de Qixotte – Son attaque des moulins à vent

Orchestre de Chambre de Toulouse

direction : Gilles Colliard

CALLIOPE CAL 1960

titre du CD : Telemann – Don - Quichotte

Carl Philpp Emanuel Bach (1714-1788),

5ème sinfonia, en si mineur, pour cordes et basse continue : 1er mvt. Allegretto – 2ème mvt. Largo – 3ème mvt. Presto

Luigi Boccherini,

Sinfonia « La Casa del diavolo », opus 12 n°4 en ré mineur, pour 2 hautbois, 2 cors, cordes et basse continue : 5ème mvt. Finale. Allegro assai con moto (Chaconne)

Il Giardino Armonico

Enrico Onofri, violon solo

Ottavio Dantone, clavecin

direction : Giovanni Antonini

NAÏVE OP 30399

titre du CD : La Casa del Diavolo – Il Giardino Armonico – Giovanni Antonini

Claudio Monteverdi – Anonyme (Battista Guarini ?),

Madrigali, quinto libro (5ème Livre de Madrigaux) : madrigal à 9 voix et basse continue « Questi vaghi concenti » (Ces Charmants concerts que les oiselets alentour font résonner quand le jour apparaît)

Les Arts Florissants : Miriam Allan, Maud Gnidzaz, Hannah Morrison, Stéphanie Leclercq, Lucile Richardot, Paul Agnew, Sean Clayton, Lisandro Abadie, Marduk Serrano Lopez

direction : Paul Agnew

LES ARTS FLORISSANTS WILLIAM CHRISTIE EDITIONS AF. 003

Titre du CD : Monteverdi – Madrigali – Vol 2 – Mantova (Mantoue)