Carrefour de Lodéon - Acte II du jeudi 2 novembre 2017 - Christian Ferras et Véronique Gens : leçon de son

Alors que Ferras dessinait ses lentes et douloureuses lignes, son timbre riche et robuste, chaque phrase énoncée avec élégance, il semblait naviguer dans les profondeurs de cette grande lamentation. La musique se déploya avec une angoisse en crescendo et, quand l'orchestre reprit le dessus, on aurait cru entendre des nuages d'orage se réunir - un grondement profond, une obscurité croissante.