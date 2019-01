Orchestre de la Suisse Romande - 2 Carrefour de Lodéon 17 janvier 2019

"1918-2018 :Orchestre de la Suisse Romande, One Century of Music - Premier Siècle", un coffret anniversaire de la célèbre formation qui propose des interprétations de musique française et russe, du répertoire germanique, d'oeuvres du XXème siècle et des documents sonores historiques (5 CD Pentatone)

programmation musicale :

Claude Debussy / orchestration Ernest Ansermet,

6 Epigraphes antiques :

4. Pour la danseuse aux crotales

5. Pour l’Egyptienne

6. Pour remercier la pluie au matin

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Wolfgang Sawallisch

Igor Stravinsky,

Le Sacre du printemps :

1er tableau, L'adoration de la terre : 4. Rondes printanières – 5. Jeu des cités rivales – 6. Cortège du sage – 7. Adoration de la terre Danse de la terre – Danse de la terre

2ème tableau, Le sacrifice : 5. Action rituelle des ancêtres – 6. Danse sacrale – L’élue

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Jonathan Nott

Sergei Rachmaninov,

L’Île des Morts, Poème symphonique opus 29

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Neeme Järvi

d'après Niccolo Paganini / Boris Blacher,

Variations sur un thème de Paganini, opus 26

Richard Strauss,

Don Juan, Poème symphonique opus 20

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Fabio Luisi

Béla Bartok,

1er concerto pour violon (opus posthume) : 2ème mouvement. Allegro giocoso

Isaac Stern , violon

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Paul Kletzki

Heinz Holliger (1939) – Georg Trakl,

5 Chants sur des poèmes de Georg Trakl :

Ein Winterabend (Un soir d’hiver) Nachtlied (Chant nocturne) Rondel (Rondo)

Cornelia Kallisch, mezzo-soprano

Femmes du Choeur de Chambre Romand

direction : Armin Jordan

Alban Berg,

Passacaglia

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Fabio Luisi

PENTATONE PTC 5186791 (5 CD)

titre du coffret : 1918-2018 –Orchestre de la Suisse Romande – One Century of Music – Premier Siècle