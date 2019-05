A nous deux ! - Carrefour de Lodéon - jeudi 16 mai 2019

Programmation musicale

► Gidon Kremer (violon), Academy of St Martin-in-the-Fields

Jean-Sebastien Bach

Concerto pour 2 violons en ré mineur : 1. Vivace

► Heinz Holliger (hautbois), Gidon Kremer (violon), Academy of St Martin-in-the-Fields

Jean-Sebastien Bach

Concerto pour hautbois et violon et do mineur : 2. Adagio, 2. Allegro

► Gidon Kremer (violon), Kim Kashkashian (alto), Wiener Philharmoniker, Nikolaus Harnoncourt

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante pour violon et alto K 364 : 3. Presto

► Sergei Babyan et Martha Argerich (piano)

Sergueï Prokofiev (Trans. Sergei Babayan)

Guerre et paix : Valse de Natacha et Andreï

Sergueï Prokofiev

Musique de scène pour Hamlet : Le fantôme du père d'Hamlet

Sergueï Prokofiev

12 mouvements de Roméo et Juliette : danse des chevaliers

► José Van Dam (baryton), Dalton Baldwin (piano)

Franz Schubert

Le voyage d'hiver : 1. Gute Nacht, Der Lindenbaum, Frühlingstraum

► Jacqueline Du Pré (violoncelle), Daniel Barenboïm (piano)

Ludwig van Beethoven

7 Variations sur "Bei Männern, welche Liebe fühlen" de La Flûte enchantée

► Katia et Marielle Labèque (piano), Philharmonia Orchestra, dir. Seymon Bychkov

Felix Mendelssohn

Concerto pour deux pianos en mi majeur : 3. Allegro

► Gil Shaham (violon), Orli Shaham (piano)

Antonín Dvořák

Sonatine en sol majeur op. 100 : Scherzo, Finale

Georges Bizet

Carmen : "Carmen, un bon conseil", "c'est toi... c'est moi...", "tu ne m'aimes donc plus"