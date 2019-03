Hilary Hahn - Carrefour de Lodéon - jeudi 14 mars 2019

programmation musicale :

Louis Spohr,

8ème concerto pour violon, « En forme d’une scène d’opéra » : 3ème mouvement. Allegro moderato

Nicolo Paganini,

1er concerto pour violon, en ré Majeur : 3ème mvt. Rondo : Allegro spirituoso

Hilary Hahn, violon

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

direction : Eiji Oue

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 6232

Henri Vieuxtemps (1820-1881),

4ème concerto pour violon, en ré mineur : 4ème mvt. Finale marziale : Andante – Allegro (extrait)

Wolfgang Amadeus Mozart / cadences Joseph Joachim,

5ème concerto pour violon, en la Majeur, KV 219 : 3ème mvt. Rondeau : Tempo di menuetto

Hilary Hahn, violon

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

direction : Paavo Järvi

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 3956

Igor Stravinsky,

Concerto pour violon et orchestre en ré Majeur : 4ème mvt. Capriccio

Johannes Brahms,

Concerto pour violon et orchestre en ré Majeur, opus 77 : 3ème mvt. Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Hilary Hahn, violon

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

Samuel Barber,

Concerto pour violon, opus 14 : 1er mvt. Allegro

Hilary Hahn, violon

Saint Paul Chamber Orchestra

direction : Hugh Wolff

Dmitri Chostakovitch,

1er concerto pour violon, opus 77 : Cadenza – 4ème mvt. Burlesque : Allegro con brio – Presto

Hilary Hahn, violon

Orchestre Philharmonique d’Oslo

direction : Marek Janowski

SONY CLASSICAL 88697950182 (3 CD)

titre du triple CD : Hilary Hahn - Spectacular

Richard Wagner / transcription Franz Liszt,

Chœur des fileuses (Le Vaisseau fantôme) S 440

Richard Wagner / transcription Tanguy de Williencourt,

Prélude de Tristan et Isolde

Richard Wagner / transcription Franz Liszt,

Mort d’amour d’Isolde, S 447

Romance à l’étoile (Tannhäuser), S 380

Le Rêve d’Elsa (Lohengrin), S 446 n°2

Tanguy de Williencourt, piano

MIRARE MIR 382 (2 CD)

titre du double CD : Wagner - Liszt - Intégrale des transcriptions

dans le cadre du Festival International Chopin du 20 au 23 mars 2019 :

Récital par Tanguy de Williencourt, piano

mercredi 20 mars 2019 à 18h30 à Paris - La Scala

Renseignements /réservations en ligne et par téléphone : 01 40 03 44 30 (mar.-ven. de 12h30 à 19h)